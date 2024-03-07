В России научили ИИ обнаруживать дельфинов по их свисту

«В большинстве исследований сейчас нейросети применяют для анализа сигналов крупных морских млекопитающих, например, китов. Их сигналы выделить гораздо проще, и на самом деле для них даже не нужен ИИ. Они обычно громче, и проблема зашумления записи стоит не так остро. Для исследований сигналов дельфинов нейросети также применялись ранее, но пока на уровне классических алгоритмов качество обнаружения было не таким высоким. Мы разработали более совершенный алгоритм и добились более высокого результата: 67% по сравнению с обычными 56−60% точности выделения звуков. Мы продолжаем эту работу, и сейчас, после публикации, мы достигли даже более высокого качества алгоритма», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института океанологии РАН и заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий.