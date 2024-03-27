Исследование: у Бетховена отсутствовали музыкальные таланты

Многие люди уверены, что гениальность и талант передаются по наследству. Однако международная команда ученых опровергла этот стереотип, проведя анализ ДНК Людвига ван Бетховена в целях изучить его предрасположенность к музыке. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.
Ученые использовали раннюю научную работу, в рамках которой генетический материал извлекался из волос композитора. Исследователи рассчитали «полигенный балл» — показатель генетической предрасположенности человека к определенному поведению или наличию определенной личностной черты. В случае с Бетховеном специалисты уделили внимание чувству ритма.
Оказалось, что «полигенный балл», определяющий «музыкальность» человека у великого композитора оказался невыдающимся по сравнению с данными тысяч современных людей, у которых были зафиксированы наличия способностей к музыке. По словам ученых, это не делает Бетховена заурядным.
Дело в том, что дар композитора может не отражаться в предрасположенности к хорошему чувству ритма. Авторы работы подчеркнули, что они проводили работу для того, чтобы «продемонстрировать проблемы, связанные с составлением генетических прогнозов для человека, который жил более 200 лет назад».
Стоит помнить, что одаренность в любой сфере определяется не генами и окружающей средой, а формируется в результате взаимодействия многих факторов.
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Анна Морозова