Исследование: у Бетховена отсутствовали музыкальные таланты

Дело в том, что дар композитора может не отражаться в предрасположенности к хорошему чувству ритма. Авторы работы подчеркнули, что они проводили работу для того, чтобы «продемонстрировать проблемы, связанные с составлением генетических прогнозов для человека, который жил более 200 лет назад».