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Названа группа крови, обладатели которой считаются самыми красивыми

Группа крови является одним из факторов, которые влияют не только на когнитивные способности, но и на внешность человека. К такому выводу пришли учёные, опубликовав результаты исследования на сайте Planet Today.
Источник: Freepik

По мнению западных специалистов, обладатели первой группы крови отличаются сильным обаянием и необыкновенной привлекательностью, что делает их магнитом для противоположного пола.

Учёные также выяснили, что носители второй и третьей групп крови проявляют по жизни уникальные таланты и обладают бешеной харизмой. Кроме того, они демонстрируют высокую эффективность, выстраивая профессиональную карьеру. А вот у людей с четвёртой группой крови ярко проявляются забота и нежность, но иногда они могут показывать хладнокровность и отстранённость. Эксперты назвали таких личностей «романтиками с неповторимым шармом».

А ранее учёные раскрыли, обладатели какой группы крови родились для богатства и роскоши. Специалисты выявили связь между определёнными чертами характера, которые влияют на накопление богатства, и группой крови.