Названа группа крови, обладатели которой считаются самыми красивыми

Учёные также выяснили, что носители второй и третьей групп крови проявляют по жизни уникальные таланты и обладают бешеной харизмой. Кроме того, они демонстрируют высокую эффективность, выстраивая профессиональную карьеру. А вот у людей с четвёртой группой крови ярко проявляются забота и нежность, но иногда они могут показывать хладнокровность и отстранённость. Эксперты назвали таких личностей «романтиками с неповторимым шармом».