Исследование: сон не способствует выведению токсинов из мозга

Профессор Билл Висден, временно исполняющий обязанности директора Британского исследовательского института деменции при Имперском колледже Лондона и один из ведущих авторов работы, добавил, что полученные результаты имеют отношение к исследованиям в области деменции из-за связи плохого сна и риска развития Альцгеймера. Пока неясно, может ли его недостаток сна вызывать болезнь или это просто ранний симптом: «Нарушение сна является распространенным симптомом, с которым сталкиваются люди, страдающие деменцией. Однако мы до сих пор не знаем, является ли это следствием или движущим фактором прогрессирования заболевания. Вполне возможно, что хороший сон действительно помогает снизить риск развития деменции по причинам, отличным от выведения токсинов».