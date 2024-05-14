Исследование: сон не способствует выведению токсинов из мозга

Британские ученые опровергли популярную теорию, согласно которой сон способствует выведению токсинов из мозга. Опубликованные в журнале Nature Neuroscience данные показывают, что движение жидкости в мозге во время сна значительно ниже, чем во время бодрствования. Прежде считалось, что именно сон отвечает за нормальное функционирование организма.
«Если вы не досыпаете, многие вещи идут наперекосяк: вы не можете четко запоминать происходящее, координация рук и глаз ухудшается. Из-за этого факт того, что во время сна мозг избавляется от токсинов, казался вполне логичным», — замечает профессор биофизики и анестезиологии Имперского колледжа Лондона Ник Фрэнкс.
В ходе эксперимента ученые вводили флуоресцентный краситель в области мозга мышей, чтобы измерить скорость его выведения. Было обнаружило, что показатель «избавления» от пигмента у спящих мышей и мышей, находящихся под наркозом, был значительно ниже, чем у бодрствующих.
Профессор Билл Висден, временно исполняющий обязанности директора Британского исследовательского института деменции при Имперском колледже Лондона и один из ведущих авторов работы, добавил, что полученные результаты имеют отношение к исследованиям в области деменции из-за связи плохого сна и риска развития Альцгеймера. Пока неясно, может ли его недостаток сна вызывать болезнь или это просто ранний симптом: «Нарушение сна является распространенным симптомом, с которым сталкиваются люди, страдающие деменцией. Однако мы до сих пор не знаем, является ли это следствием или движущим фактором прогрессирования заболевания. Вполне возможно, что хороший сон действительно помогает снизить риск развития деменции по причинам, отличным от выведения токсинов».
Авторы исследования отметили, что, «хотя выведение токсинов может не быть ключевой причиной избавления от токсинов, нельзя отрицать значимость сна».
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Кристина Корчанова