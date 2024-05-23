Исследование: ультрафиолет влияет на сжигание жира

Ученые провели эксперимент с двумя группами мышей. Одна получала обычную пищу, вторую держали на диете с высоким содержанием жиров. На животных постоянно воздействовали УФ-излучением. Оказалось, что все мыши стали чаще хотеть есть. Это было связано с тем, что из-за УФ-излучения у них снизился уровень лептина, ключевого гормона в регуляции аппетита. При этом вес животные не набрали. Выяснилось, что УФ-излучение препятствует набору килограммов. Это происходит за счет усиления секреции нейромедиатора* норадреналина. Он не только снижает уровень лептина, но и увеличивает расход энергии за счет «потемнения» подкожного жира.