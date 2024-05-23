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Исследование: ультрафиолет влияет на сжигание жира

Отличная новость в преддверии пляжного сезона.

Источник: Reuters

Ультрафиолет влияет на аппетит и вес. К такому выводу пришли дерматологи из Сеульского национального университета. Их исследование опубликовано в научном журнале Journal of Investigative Dermatology.

Ученые провели эксперимент с двумя группами мышей. Одна получала обычную пищу, вторую держали на диете с высоким содержанием жиров. На животных постоянно воздействовали УФ-излучением. Оказалось, что все мыши стали чаще хотеть есть. Это было связано с тем, что из-за УФ-излучения у них снизился уровень лептина, ключевого гормона в регуляции аппетита. При этом вес животные не набрали. Выяснилось, что УФ-излучение препятствует набору килограммов. Это происходит за счет усиления секреции нейромедиатора* норадреналина. Он не только снижает уровень лептина, но и увеличивает расход энергии за счет «потемнения» подкожного жира.

Повышенное потребление энергии, вызванное усилившимся аппетитом, преобразуется в тепло и сжигается. Запасов в подкожном жире не возникает, и набора килограммов не происходит.

Это исследование объясняет механизм, с помощью которого воздействие ультрафиолета может повысить аппетит, одновременно препятствуя увеличению веса.

Джин Хо Чунг (Jin Ho Chung)
ведущий исследователь

Он отметил, что полученные результаты вносят значительный вклад в понимание влияния УФ-излучения на энергетический обмен и гомеостаз. Кроме того, исследование открывает новые возможности для изучения стратегий профилактики и лечения ожирения, а также метаболических нарушений.

Соавтор Дон Хун Ли (Dong Hun Lee) подчеркнул, что ультрафиолет может привести к раку кожи или ускорить ее старение, поэтому нужно минимизировать воздействие УФ-излучения и использовать солнцезащитный крем.

Ученые планируют продолжить свои исследования по этой теме.

*Нейромедиаторы — биологически активные химические вещества, через которые передается электрохимический импульс от нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами.

Ранее врач-эндокринолог назвала главные причины ожирения.

Айгуль Сабитова