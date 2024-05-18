Врач-эндокринолог Бопхоева назвала главные причины ожирения

Помимо очевидных причин набора избыточного веса тела, существуют и такие проблемы, которые находятся внутри организма. Речь идет об особых гормонах, рассказала гинеколог и врач-эндокринолог Хадишат Бопхоева Пятому каналу.
По мнению специалиста, одним из главных виновников ожирения является щитовидная железа, регулирующая метаболизм. Закономерность такая — дефицит йода в организме провоцирует гипотиреоз, который вызывает хроническую усталость, отечность и замедление метаболизма. В итоге начинается набор избыточной массы тела.
Дефицит половых гормонов — распространенная проблема для людей старше 45 лет вне зависимости от пола. В этом возрасте избыточный жир начинает накапливаться в центральной части живота и впоследствии становится железой. Организм использует его для поддержания сердечно-сосудистой системы, добавила врач.
Ранее пять спасателей транспортировали 77-летнего пенсионера в больницу Ставрополя. Пациент весом 200 кг не смог самостоятельно добраться до медицинского учреждения.