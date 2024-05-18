Врач-эндокринолог Бопхоева назвала главные причины ожирения

Дефицит половых гормонов — распространенная проблема для людей старше 45 лет вне зависимости от пола. В этом возрасте избыточный жир начинает накапливаться в центральной части живота и впоследствии становится железой. Организм использует его для поддержания сердечно-сосудистой системы, добавила врач.