Исследование: соль вредна для микробиоты кишечника

Органы здравоохранения рекомендуют взрослым потреблять не более 2300 миллиграммов натрия в день (столько содержится в одной чайной ложке поваренной соли). Употребление большего количества потенциально может повысить кровяное давление, увеличивая риск сердечных приступов и инсультов. При этом, абсолютно доказано, что избыток хлорида натрия оказывает непосредственное влияние на микробиоту кишечника, так как соль убивает необходимую микрофлору кишечника.