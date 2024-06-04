Исследование: соль вредна для микробиоты кишечника

Группа ученых утверждает, что употребление большого количества соли вредит кишечнику. Все дело в том, что в поваренная соль, которую мы употребляем в пищу, состоит в основном из хлорида натрия — достаточно вредоносного для человека вещества, убивающего микрофлору кишечника.
Исследование показало, что при снижении потребления натрия, кишечные бактерии вырабатывают больше полезных соединений, которые уменьшают воспаление и улучшают обмен веществ. Также диета с низким содержанием хлорида натрия снижает риск развития гипертонии, так как не нарушается кишечная микробиота, регулирующая кровяное давление.
Органы здравоохранения рекомендуют взрослым потреблять не более 2300 миллиграммов натрия в день (столько содержится в одной чайной ложке поваренной соли). Употребление большего количества потенциально может повысить кровяное давление, увеличивая риск сердечных приступов и инсультов. При этом, абсолютно доказано, что избыток хлорида натрия оказывает непосредственное влияние на микробиоту кишечника, так как соль убивает необходимую микрофлору кишечника.
Из исследований мы знаем, что даже незначительные изменения в количестве соли, которую вы потребляете, могут повлиять на микробиоту кишечника.
Основная проблема заключается в том, что большинство взрослых употребляют слишком много хлорида натрия, даже не осознавая этого. Около 70% пищевой соли ежедневно попадает в организм из таких продуктов, как хлеб, пицца, картофельные чипсы, мясные деликатесы, консервированные супы и бургеры.
О том, как правильно питаться, эксперты рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова