«Хорошо есть, чтобы хорошо жить!» Как правильно питаться?

— Вряд ли россияне начнут массово есть сушёных насекомых — у нас иная традиция питания, чем в Азии. Тем не менее в будущем ресурсная база пищевой промышленности может быть расширена за счёт альтернативных источников белка, который является одним из наиболее дефицитных нутриентов. Съедобные насекомые, по разным оценкам, содержат 20−75% полноценного белка, что сопоставимо с традиционными продуктами животного происхождения. При этом выращивание насекомых (мучной хрущак, муха чёрная львинка, саранча перелётная, сверчок домашний, зофобас) экономически и экологически выгоднее: насекомые занимают меньшую площадь, потребляют меньше корма и воды, выделяют меньше парниковых газов.