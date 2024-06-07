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Исследование: сахарозаменитель вызывает сердечные приступы и инсульт

Эксперты: жвачка «без сахара» может вас убить. Согласно актуальным исследованиям, популярный низкокалорийный подсластитель, часто встречающийся в жевательной резинке, увеличивает риск возникновения сердечных приступов и инсульта.

Источник: Freepik

Новое исследование показало, что низкокалорийный подсластитель «ксилит», который используется во многих продуктах с низким содержанием сахара, таких как жевательная резинка и зубная паста, может быть связан с двукратным повышением риска сердечных приступов, инсульта и смерти у людей, употребляющих подсластитель в больших количествах.

Ксилит — сахарозаменитель с низким содержанием калорий, часто встречающийся в составе жевательной резинки без сахара, мятных леденцах, зубной пасте, жидкости для полоскания рта, сиропе от кашля и жевательных витаминах. Его также добавляют в качестве отдельного ингредиента в больших количествах — в конфеты, выпечку, смеси для тортов, соусы для барбекю, кетчуп, арахисовое масло, пудинги, сироп для блинов и многое другое.

В ходе эксперимента мы дали здоровым добровольцам обычный напиток с ксилитом, чтобы посмотреть, насколько высоким будет уровень глюкозы, — он повысился в 1000 раз. Когда вы употребляете сахар, ваш уровень глюкозы может повыситься на 10% или 20%, но не в 1000 раз.

Доктор Стэнли Хейзен
старший автор исследования, директор Центра диагностики и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний при научно-исследовательском институте Лернера

В 2023 году те же исследователи получили аналогичные результаты для другого низкокалорийного подсластителя под названием эритрит. Дополнительные лабораторные на животных, представленные в обеих статьях, указывают на то, что эритрит и ксилит ускоряют свертывание тромбоцитов. Из-за этого тромбы могут отрываться и переместиться к сердцу или мозгу, вызывая сердечный приступ или инсульт.

(Результаты исследований) противоречат научным доказательствам мировых органов здравоохранения, подтверждающих безопасность и эффективность таких низкокалорийных подсластителей, как ксилит. Эти результаты оказывают медвежью услугу тем, кто использует альтернативные подсластители для «улучшения» своего здоровья.

Карла Сондерс
президент отраслевой ассоциации The Calorie Control Council

Согласно недавнему прогнозу Американской ассоциации кардиологов, к 2050 году около 61% взрослых американцев будут страдать сердечно-сосудистыми заболеваниями. Снижение свертывающей активности является ключевым методом лечения, используемым кардиологами, поэтому любое дополнительное образование тромбоцитов является плохим признаком.

Когда у кого-то случается сердечный приступ, мы даем ему аспирин или такие препараты, как Клопидогрель или Плавикс, чтобы снизить активность тромбоцитов. Эти сахарозаменители (ксилит и эритрит), по-видимому, повышают активность тромбоцитов, что вызывает беспокойство.

Эндрю Фриман
директор по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и оздоровлению в Национальном еврейском центре здравоохранения в Денвере

Другое исследование также подтвердило вред от употребления соли, подробнее — в отдельном материале.

Кристина Корчанова