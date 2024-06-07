Исследование: сахарозаменитель вызывает сердечные приступы и инсульт

Новое исследование показало, что низкокалорийный подсластитель «ксилит», который используется во многих продуктах с низким содержанием сахара, таких как жевательная резинка и зубная паста, может быть связан с двукратным повышением риска сердечных приступов, инсульта и смерти у людей, употребляющих подсластитель в больших количествах.
Ксилит — сахарозаменитель с низким содержанием калорий, часто встречающийся в составе жевательной резинки без сахара, мятных леденцах, зубной пасте, жидкости для полоскания рта, сиропе от кашля и жевательных витаминах. Его также добавляют в качестве отдельного ингредиента в больших количествах — в конфеты, выпечку, смеси для тортов, соусы для барбекю, кетчуп, арахисовое масло, пудинги, сироп для блинов и многое другое.
В ходе эксперимента мы дали здоровым добровольцам обычный напиток с ксилитом, чтобы посмотреть, насколько высоким будет уровень глюкозы, — он повысился в 1000 раз. Когда вы употребляете сахар, ваш уровень глюкозы может повыситься на 10% или 20%, но не в 1000 раз.
В 2023 году те же исследователи получили аналогичные результаты для другого низкокалорийного подсластителя под названием эритрит. Дополнительные лабораторные на животных, представленные в обеих статьях, указывают на то, что эритрит и ксилит ускоряют свертывание тромбоцитов. Из-за этого тромбы могут отрываться и переместиться к сердцу или мозгу, вызывая сердечный приступ или инсульт.
(Результаты исследований) противоречат научным доказательствам мировых органов здравоохранения, подтверждающих безопасность и эффективность таких низкокалорийных подсластителей, как ксилит. Эти результаты оказывают медвежью услугу тем, кто использует альтернативные подсластители для «улучшения» своего здоровья.
Согласно недавнему прогнозу Американской ассоциации кардиологов, к 2050 году около 61% взрослых американцев будут страдать сердечно-сосудистыми заболеваниями. Снижение свертывающей активности является ключевым методом лечения, используемым кардиологами, поэтому любое дополнительное образование тромбоцитов является плохим признаком.
Когда у кого-то случается сердечный приступ, мы даем ему аспирин или такие препараты, как Клопидогрель или Плавикс, чтобы снизить активность тромбоцитов. Эти сахарозаменители (ксилит и эритрит), по-видимому, повышают активность тромбоцитов, что вызывает беспокойство.
Другое исследование также подтвердило вред от употребления соли, подробнее — в отдельном материале.
Кристина Корчанова