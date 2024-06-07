Исследование: сахарозаменитель вызывает сердечные приступы и инсульт

В ходе эксперимента мы дали здоровым добровольцам обычный напиток с ксилитом, чтобы посмотреть, насколько высоким будет уровень глюкозы, — он повысился в 1000 раз. Когда вы употребляете сахар, ваш уровень глюкозы может повыситься на 10% или 20%, но не в 1000 раз.