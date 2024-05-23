Исследование: рыбий жир провоцирует инсульт и заболевания сердца

Согласно актуальным исследованиям, добавки с рыбьим жиром могут повысить риск развития сердечных заболеваний и инсульта. Однако, при этом, они также минимизируют «опасность» для тех, у кого уже есть сердечно-сосудистые заболевания.
Группа исследователей из Китая, США, Великобритании и Дании в течение 12 лет наблюдала за состоянием здоровья более 400 000 участников британского биобанка, чтобы оценить связь между употреблением добавок с рыбьим жиром и случаями фибрилляции предсердий (нерегулярного сердцебиения), сердечного приступа, инсульта и сердечной недостаточности. В процессе эксперимента ученые выявили, как влияют добавки с рыбьим жиром на прогрессирование сердечных заболеваний.
Согласно данным, опубликованным в журнале BMJ Medicine, на пациентов, изначально не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний, регулярное употребление добавок с рыбьим жиром повлияло негативно. Риск развития фибрилляции предсердий увеличился на 13%, а возможность инсульта — на 5%.
Однако на пациентов с уже установленными сердечными заболеваниями, прием добавок с рыбьим жиром повлиял, напротив, положительно. Риск развития фибрилляции предсердий (до критического состояния) уменьшился на 15%, а риск развития сердечной недостаточности (до критического состояния) — на 9%.
В исследовании отмечается, что показатели влияния омеги-3 на организмы разных категорий — не равноправны. Наиболее подвержены негативному воздействию от приема добавок женщины и курящие: риск развития сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности среди них был на 6% выше.
При этом, был отмечен значительный положительный эффект от приема рыбьего жира среди пожилых людей и мужчин с существующими заболеваниями сердца. У них риск перехода к критическому состоянию стал ниже на 11% и 7% соответственно.
Авторы отмечают, что исследование было наблюдательным, отчего нельзя сделать никаких выводов о причинно-следственных факторах. Кроме того, большинство наблюдаемых были белыми, из-за чего полученные результаты могут быть неприменимы к людям других национальностей.
Это исследование не должно беспокоить людей, которые регулярно принимают добавки с рыбьим жиром. Но оно также свидетельствует тому, что не нужно начинать принимать омегу-3 для профилактики заболеваний сердца и системы кровообращения.
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Кристина Корчанова