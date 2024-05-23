Исследование: рыбий жир провоцирует инсульт и заболевания сердца

Группа исследователей из Китая, США, Великобритании и Дании в течение 12 лет наблюдала за состоянием здоровья более 400 000 участников британского биобанка, чтобы оценить связь между употреблением добавок с рыбьим жиром и случаями фибрилляции предсердий (нерегулярного сердцебиения), сердечного приступа, инсульта и сердечной недостаточности. В процессе эксперимента ученые выявили, как влияют добавки с рыбьим жиром на прогрессирование сердечных заболеваний.