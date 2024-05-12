Обман веществ: какие продукты помогают выглядеть на 10 лет моложе

Диетолог предостерегает, что люди не подозревают о том, что в готовых соусах сахара больше, чем в шоколадном батончике или торте. Внешности вредит и переизбыток соли в рационе, но полностью ее исключать нельзя. Дневная норма — до 5 г в сутки. Соль, кстати, подстерегает людей и там, где они не ожидают ее встретить в больших количествах — есть она не только в традиционных соленых продуктах, но и в сладостях.