Обман веществ: какие продукты помогают выглядеть на 10 лет моложе

Благодаря здоровой пище людям удается обмануть возраст. Слова Гиппократа «Мы — то, что мы едим» актуальны и в наши дни. Диетологи и косметологи утверждают, что способны определить рацион человека по состоянию его кожи, волос и ногтей, не говоря уже о показателях массы тела. Какие продукты помогают продлить молодость и какие качества пищи на это влияют — в материале «Известий».
Секреты красоты
Диетолог-консультант, эксперт в области здорового питания Кристина Войт подчеркивает, что волшебной таблетки молодости еще не придумали, но благодаря правильному образу жизни и питанию вполне возможно после 40 лет выглядеть на 30. Для этого требуется регулярное «техобслуживание»: ежегодный чекап (общее обследование организма), посильная физическая нагрузка, которая обеспечит подвижность суставов, а также качественное «топливо» — сбалансированное питание.
— Вся пища в процессе сложных манипуляций превращается в аминокислоты, а они, в свою очередь,
используются организмом для производства белков. Это те самые «кирпичики», благодаря которым развивается организм, синтезируются гормоны, образуются антитела и повышается стойкость иммунитета, — комментирует Кристина Войт.
Поэтому правильный выбор продуктов помогает поддерживать упругость кожи, а также снижать вес, который считается безусловным фактором старения.
Польза квашеной капусты
Гастроэнтеролог-диетолог, главный специалист фонда ОМС республики Башкортостан Эльвира Белёва считает важными для организма продукты, которые ускоряют метаболизм, улучшают микрофлору желудочно-кишечного тракта.
— В их числе — обычный кефир, можно однопроцентный, главное — чтобы без сахара и вкусовых добавок. Хороши и другие продукты естественного брожения, содержащие полезные бифидокультуры. Например, квашеная капуста, — рассказывает Эльвира Белёва.
Продукты квашения и ферментации традиционно считаются залогом продления молодости. Но не все люди «справляются» с такой пищей, поэтому следует проконсультироваться с врачом.
Специалист подскажет, в каких случаях в продукте не должно быть уксуса, сахара и вкусовых добавок, а кому надо обходиться без соли. По словам Кристины Войт, квашеная капуста противопоказана тем, у кого язва желудка, обострение гастрита или иные заболевания ЖКТ.
К рациону молодости и красоты относят и выдержанный ферментированный сыр. Многое зависит от сорта.
— От сыра мы хотим получить полезные бактерии, но они бывают лишь в тех сортах, которые успевают созреть — от трех месяцев выдержки и более. Лучше выбирать шестимесячный срок созревания. Все остальные сыры массового производства — молочный жир и не более, — разъясняет Кристина Войт.
Крестоцветные овощи
Для красоты и здоровья важен хорошо отлаженный обмен веществ (метаболизм). Его нарушения зависят от разных факторов — плохой экологии, стрессов и, конечно, неправильного питания.
Эксперты подчеркивают, что любые крестоцветные овощи не просто улучшают метаболические процессы. В них также много клетчатки, которая помогает долго ощущать чувство сытости без избытка калорий. Цветная капуста, брокколи, кольраби, шпинат, редька, редис, кресс-салат и другие виды крестоцветных содержат много витаминов, в том числе C и K, полезные для внешнего вида. Эти овощи богаты фолиевой кислотой, которая важна для женского здоровья. К тому же кольраби содержит тартроновую кислоту — она препятствует превращению в организме углеводов в жиры.
Гастроэнтеролог-диетолог настоятельно рекомендует налегать на блюда из тыквы.
Солнечный овощ славится тем, что выводит из организма мочевую кислоту, а ее излишек повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, мочекаменной болезни, вызывает подагру.
Для того чтобы обмен веществ работал правильно, врачи рекомендуют употреблять в день 400 г овощей и фруктов. Особенное внимание стоит уделить свекле — эта естественная сладость помогает эффективно очистить кишечник.
Помимо овощей важны и крупы. Одной из самых полезных для красоты и здоровья диетологи считают гречку. В ней много витаминов, микроэлементов и клетчатки, благодаря которым замедляются процессы старения, а из организма выводится всё ненужное.
Эксперты подчеркивают значение киноа — в этой культуре высокое содержание минеральных веществ и витаминов, присутствуют даже жиры. Поэтому тем, кто по какой-то причине воздерживается от мяса, следует дополнить меню этими «золотыми зернами».
Мясо не вредно
Миф о том, что противникам мяса суждена вечная молодость, давно развенчан научными исследованиями. Человеку в любом возрасте требуется полноценный животный белок. Его дефицит не лучшим образом сказывается на внешности — кожа становится сухой и вялой, волосы ломкими и безжизненными. Однако избыток белка тоже вреден, в частности, потому что дает лишнюю нагрузку на почки и печень, вызывает нежелательные процессы брожения в желудочно-кишечном тракте. Чтобы избежать проблем, диетологи советуют есть красное мясо один раз в неделю. Другие виды мяса и птицу можно есть каждый день, но не больше 200 г.
— Хочется подчеркнуть значение пастбищных животных, откормленных на полях.
Полезные вещества луговых трав улучшают качество мяса. Хорошо, если есть возможность оценить преимущество домашних кур, которые питаются не стандартными кормами. Такая натуральная пища тоже повышает количество питательных веществ в мясе, — рассуждает Эльвира Белёва.
Но речь идет о мясе, а не о переработанных продуктах из него. Врач предостерегает: после 40 лет женщины вообще не должны есть колбасу — в ней содержатся вредные вещества канцерогены, вызывающие рак. Исключение делается только для домашней колбасы, изготовленной по экологичным рецептам.
Яичные белки
Рыбу (особенно морскую) и морепродукты рекомендуется употреблять 3−4 раза в неделю. Научно доказано, что такая пища способствует улучшению когнитивных способностей и внешнего вида. Рыба является источником жирных кислот омега-3 и омега-6, а также йода, фосфора, кальция, калия, натрия, магния, селена и других. Эти полезные вещества улучшают состояние кожи и волос, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.
Повышению упругости кожи способствует коллаген, который входит в состав белка куриных и перепелиных яиц. Такой продукт не возбраняется есть каждый день (1−2 штуки), но только если у человека нет аллергии. В яичных белках немало витаминов (в частности — группы B) и микроэлементов, например, важных для красоты, а также мужского и женского здоровья цинка и селена. Косметологи утверждают, что маски из перепелиных яиц отлично разглаживают морщины и возвращают коже здоровый вид.
Как по маслу
Тем, кому не всегда нравится отражение в зеркале, врачи рекомендуют ежедневно употреблять в пищу нерафинированные растительные масла.
— Ежедневное употребление масел будет лучшим соусом «молодости». Выбирайте разные сорта, чередуйте их. Каждое масло обладает своим уникальным составом, — подчеркивает диетолог Войт.
Для красоты особенно предпочтительны оливковое, кунжутное и масло грецкого ореха. В них хорошее соотношение полезных ненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Растительные масла добавляют в готовую пищу, не подвергая термической обработке.
— Отдельно хочется сказать о кунжуте. Этот продукт — чемпион по содержанию кальция.
В семенах много витаминов, в том числе A E C и группы B, а также элементов: натрия, калия, магния, фосфора, железа и других. Благодаря уникальному составу кунжут считается мощным антиоксидантом, — рассказывает эксперт.
Поскольку в кунжуте много кальция и полезных жиров, то его употребление хорошо сказывается на состоянии ногтей, волос, костей и суставов. Однако во всем надо знать меру. Кунжут снижает давление, его семена не рекомендуется употреблять беременным женщинам и маленьким детям.
Полезные микроэлементы и омега-6 содержатся и в орехах — 2−3 штук в день достаточно, чтобы поддержать красоту и здоровье. По словам Кристины Войт, даже при снижении веса можно позволить себе 20−30 г орехов. Но, чтобы получать пользу, а не просто калории, важно выбирать именно сырые орехи. Диетолог советует промывать и просушивать ядра, можно в духовке — 5−7 минут при температуре 130−140 градусов.
Почему нужно пить зеленый чай
Эльвира Белёва в качестве эликсира молодости советует зеленый чай. Считается, что этот напиток тормозит процессы старения и помогает избавиться от лишних килограммов. Только использовать надо не пакетики, а листовой чай. Важное замечание — полезен только свежий напиток, старую заварку следует выливать или использовать для ухода за кожей.
С точки зрения гастроэнтеролога, людям средних лет следует обратить внимание на продукты с горьковатым вкусом — артишоки, брюссельскую капусту, а если нет противопоказаний, то и на горчицу. В качестве специй хорошо использовать лавровый лист и гвоздику.
— Горечь обладает желчегонным действием. Благодаря ей налаживается желчеотток, а это важно для обмена веществ, снижения уровня вредного холестерина. Этому способствует также употребление супов и бульонов — они словно смазывают желудок и стимулируют отток желчи, — комментирует Эльвира Белева.
Жизнь не сахар
Кристина Войт подчеркивает, что иногда важно не просто что-то добавить в рацион, но и убрать из меню продукты, ускоряющие старение. Безусловный рекордсмен по отрицательному воздействию на кожу — это любой добавленный сахар. По этой же причине надо воздерживаться от ультра-переработанного мяса: в нем много солей и сахаров. Речь опять же идет о колбасе и сосисках.
Диетолог предостерегает, что люди не подозревают о том, что в готовых соусах сахара больше, чем в шоколадном батончике или торте. Внешности вредит и переизбыток соли в рационе, но полностью ее исключать нельзя. Дневная норма — до 5 г в сутки. Соль, кстати, подстерегает людей и там, где они не ожидают ее встретить в больших количествах — есть она не только в традиционных соленых продуктах, но и в сладостях.
Приторные десерты не просто прибавляют лишние килограммы, но и провоцируют сбои в работе желудочно-кишечного тракта. Из-за сладостей на коже появляются высыпания. Однако полное исключение сладкого из рациона Эльвира Белёва не считает правильным. Глюкоза и углеводы, в частности, способствуют выработке гормона счастья серотонина. Хорошее настроение меняет внешность в лучшую сторону — появляется блеск в глазах, уходят мышечные спазмы. Но сладости должны быть натуральными — фрукты, мед, чернослив, курага. В таких продуктах содержатся калий, магний и натрий, необходимые для бесперебойной работы сердца, гладкости кожи и красоты волос. Эти продукты не просто богаты полезными веществами, но и способствуют тому, чтобы всё ценное хорошо усваивалось и доходило по назначению.