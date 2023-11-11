11 ноября, источник: ВФокусе Mail.ru

Исследование: потеря веса замедляет старение мозга

Похудение всего лишь на 1% процент от массы тела омолаживает нейронные связи.

Наверх
Источник: Reuters

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве выяснили, что потеря массы тела при помощи средиземноморской диеты положительно сказывается на нейронных связях и омолаживает мозг. Исследование опубликовано в журнале eLife.

Исследователи изучили данные сканирования головного мозга 102 участников эксперимента. Испытуемые придерживались одному из трех видов диет:

  • средиземноморской диеты с большим количеством рыбы, орехов, и курицы;
  • средиземноморской диеты с добавками полифенолов;
  • диеты, основанной на общих принципах здорового питания.

В среднем участники похудели на 2,3 килограмма. На каждый 1% потерянного веса мозг испытуемых оказался почти на девять месяцев моложе их хронологического возраста.

Ученые подчеркнули, что их исследование доказывает важность ведения здорового образа жизни, включающего уменьшение потребления сладких напитков и обработанных пищевых продуктов, для поддержания здоровья мозга. Особенно положительно влияние показала средиземноморская диета.

Ранее ученые рассказали о принципах правильного питания.

Анна Морозова

Во время загрузки произошла ошибка.
Популярные темы
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь