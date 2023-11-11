Исследование: потеря веса замедляет старение мозга

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве выяснили, что потеря массы тела при помощи средиземноморской диеты положительно сказывается на нейронных связях и омолаживает мозг. Исследование опубликовано в журнале eLife.

Исследователи изучили данные сканирования головного мозга 102 участников эксперимента. Испытуемые придерживались одному из трех видов диет:

средиземноморской диеты с большим количеством рыбы, орехов, и курицы;

средиземноморской диеты с добавками полифенолов;

диеты, основанной на общих принципах здорового питания.

В среднем участники похудели на 2,3 килограмма. На каждый 1% потерянного веса мозг испытуемых оказался почти на девять месяцев моложе их хронологического возраста.

Ученые подчеркнули, что их исследование доказывает важность ведения здорового образа жизни, включающего уменьшение потребления сладких напитков и обработанных пищевых продуктов, для поддержания здоровья мозга. Особенно положительно влияние показала средиземноморская диета.

Ранее ученые рассказали о принципах правильного питания.

Анна Морозова