Исследование: потеря веса замедляет старение мозга
Похудение всего лишь на 1% процент от массы тела омолаживает нейронные связи.
Похудение всего лишь на 1% процент от массы тела омолаживает нейронные связи.
Ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве выяснили, что потеря массы тела при помощи средиземноморской диеты положительно сказывается на нейронных связях и омолаживает мозг. Исследование опубликовано в журнале eLife.
Исследователи изучили данные сканирования головного мозга 102 участников эксперимента. Испытуемые придерживались одному из трех видов диет:
В среднем участники похудели на 2,3 килограмма. На каждый 1% потерянного веса мозг испытуемых оказался почти на девять месяцев моложе их хронологического возраста.
Ученые подчеркнули, что их исследование доказывает важность ведения здорового образа жизни, включающего уменьшение потребления сладких напитков и обработанных пищевых продуктов, для поддержания здоровья мозга. Особенно положительно влияние показала средиземноморская диета.
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Анна Морозова