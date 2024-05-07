Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исследование: мысли человека влияют на его организм

Размышления о времени, болезнях и старости сказываются на здоровье и самочувствии.

Источник: Andrej Lišakov/CC0

Многие люди придерживаются мнения о том, что время лечит все раны. Однако любой медицинский работник может сказать, что часы, необходимые для восстановления после травмы, могут сильно различаться: они зависят от различных факторов, включая возраст человека, его социальный статус и образ жизни.

Теперь ученые из США нашли еще один фактор, который влияет на скорость заживления, — мысли человека. Специалисты провели эксперимент, чтобы узнать, могут ли ожидания относительно времени, необходимого для заживления ран, повлиять на то, сколько времени на самом деле потребуется тканям организма для восстановления.

В исследовании участвовали 33 человека, средний возраст которых составил 28 лет. Главная идея специалистов заключалась в том, что когда люди воспринимают тело и разум как единое целое, то они сразу понимают, что мозг имеет огромный контроль над здоровьем и благополучием.

Впервые гипотезу проверили в 1979 году. В рамках эксперимента пожилых мужчин поселили в доме, который выглядел так, словно он существовал 20 лет назад. В нем была винтажная мебель, бытовая техника и журналы. Испытуемых попросили жить так, как они жили в молодости. Они обсуждали события прошлого так, словно они происходили в данный момент.

В итоге без какого-либо медицинского вмешательство их слух, зрение, память и сила улучшились в течение семи дней. Также, к концу недели мужчины выглядели моложе на фотографиях.

В новом исследовании 33 участника проходили процедуру, в результате которой на коже оставались легкие синяки. Оказалось, что они заживали быстрее, если испытуемые считали, что прошло больше времени, и медленнее, если для них время «тянулось», хотя фактически прошло одинаковое количество часов.

Ученые отметили, что пренебрегать ролью разума при попытке понять любое поведение организма — рискованно и безрассудно.

Ранее психолог рассказал, почему возраст пугает людей и как научиться его принимать.

Анна Морозова