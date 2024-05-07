Исследование: мысли человека влияют на его организм

Впервые гипотезу проверили в 1979 году. В рамках эксперимента пожилых мужчин поселили в доме, который выглядел так, словно он существовал 20 лет назад. В нем была винтажная мебель, бытовая техника и журналы. Испытуемых попросили жить так, как они жили в молодости. Они обсуждали события прошлого так, словно они происходили в данный момент.