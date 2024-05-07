Исследование: мысли человека влияют на его организм

Многие люди придерживаются мнения о том, что время лечит все раны. Однако любой медицинский работник может сказать, что часы, необходимые для восстановления после травмы, могут сильно различаться: они зависят от различных факторов, включая возраст человека, его социальный статус и образ жизни.
Теперь ученые из США нашли еще один фактор, который влияет на скорость заживления, — мысли человека. Специалисты провели эксперимент, чтобы узнать, могут ли ожидания относительно времени, необходимого для заживления ран, повлиять на то, сколько времени на самом деле потребуется тканям организма для восстановления.
В исследовании участвовали 33 человека, средний возраст которых составил 28 лет. Главная идея специалистов заключалась в том, что когда люди воспринимают тело и разум как единое целое, то они сразу понимают, что мозг имеет огромный контроль над здоровьем и благополучием.
Впервые гипотезу проверили в 1979 году. В рамках эксперимента пожилых мужчин поселили в доме, который выглядел так, словно он существовал 20 лет назад. В нем была винтажная мебель, бытовая техника и журналы. Испытуемых попросили жить так, как они жили в молодости. Они обсуждали события прошлого так, словно они происходили в данный момент.
В итоге без какого-либо медицинского вмешательство их слух, зрение, память и сила улучшились в течение семи дней. Также, к концу недели мужчины выглядели моложе на фотографиях.
В новом исследовании 33 участника проходили процедуру, в результате которой на коже оставались легкие синяки. Оказалось, что они заживали быстрее, если испытуемые считали, что прошло больше времени, и медленнее, если для них время «тянулось», хотя фактически прошло одинаковое количество часов.
Ученые отметили, что пренебрегать ролью разума при попытке понять любое поведение организма — рискованно и безрассудно.
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Анна Морозова