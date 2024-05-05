Не вступать в старость без любви: почему возраст пугает и как научиться его принимать

Но есть и другая крайность — пренебрежение к уходу за собой, которое особенно распространено среди людей с небольшим достатком. В ходе нашего исследования мы то и дело слышали: «В мои годы уже ни к чему так следить за собой, я уже слишком старая (или старый)». Некоторые, состарившиеся в браке, заявляли: «Мы уже столько лет вместе, какая разница, как я теперь выгляжу», а среди одиноких многие говорили иначе: «Раз я одна и никто меня не видит, то какая разница, толстая я или нет и какое на мне белье». Воспроизводя здесь эти расхожие фразы, я вспоминаю лица тех, кто повторял их — так, словно говорил самые обычные вещи. В них не было осознания того, что уход за собой — это вопрос самоуважения, не говоря уже о здоровье и отсрочивании старости. Человек полностью запускает себя и спохватывается, пытаясь хоть немного привести себя в порядок, лишь в ожидании какого- нибудь события большой социальной значимости (свадьба, крестины, выпускной у внуков и т. д. ), когда важно получить одобрение окружающих.