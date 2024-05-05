Не вступать в старость без любви: почему возраст пугает и как научиться его принимать

Еще одна тема, которую я не могу не упомянуть в этой главе: все более распространенное неприятие естественных изменений, которые с годами происходят с нашим телом. Эти изменения могут вызывать сильное внутреннее отторжение и порождать депрессии: мы очень чувствительны к давлению социума с его господствующими сегодня канонами красоты. Очевидно, что это давление действует сильнее на женщин, ведь седина, лысина или пузо у мужчин воспринимаются обществом довольно спокойно. Тем не менее наше исследование подтверждает, что и здесь ситуация понемногу меняется: все больше мужчин прибегают к пластической хирургии и другим процедурам, которые создают у них ощущение, будто время над ними не властно.
Примером могут послужить люди, которые чувствуют себя моложе, чем выглядят, и потому пытаются устранить это очевидное противоречие.
В рамках нашего исследования пожилые респонденты сообщали, что выглядят и чувствуют себя лучше, чем их предки в таком же возрасте, а также высказывали мысль, что со временем эта разница будет усиливаться. Многие говорили, что в шестьдесят-семьдесят лет чувствуют себя превосходно. Такие положительные оценки собственного состояния почти на 100% обусловлены поддержанием физической активности, а также ощущением своей нужности и полезности.
Забота о своем внешнем виде до какого-то момента представляется вполне разумным занятием. Лично я считаю, что (при наличии средств) подтяжка кожи, позволяющая выглядеть красивее, моложе и свежее, — хорошая идея, придающая оптимизма и жизненной энергии. Проблема заключается в том, чтобы вовремя остановиться.
Важно, чтобы мы могли сказать себе: «На этом стоп, потому что, если я продолжу навязывать себе изменения, они нанесут мне вред и принудят превратиться в того, кем я не являюсь». Порой страшно видеть мужчин и женщин, которые совершенно перестали быть собой, превратившись в карикатуры на себя прежних (мне трудно представить, как они узнают себя в зеркале): растянутые лица, переделанные рты, поврежденная кожа на руках и шее — все это не скрывает возраст, а, наоборот, подчеркивает его.
Больно видеть, как тысячи людей отказываются смириться с течением времени и, теряя всякое достоинство, подчиняются процессу, формирующему зависимость и, следовательно, болезнь. И наоборот, как приятно видеть сегодня пожилых людей, которые с гордостью принимают свою седину и морщинки, полагая, что каждый из этих признаков возраста есть отражение прожитой долгой жизни и обретенного опыта.
Мы живем в эпоху, где одержимость телесной молодостью является нормой, нам не хватает социальной зрелости, чтобы принять течение времени, сосредоточиться на том, что имеем, и беречь это. Нам трудно избавиться от абсурдного неумеренного желания всегда выглядеть молодо.
Но есть и другая крайность — пренебрежение к уходу за собой, которое особенно распространено среди людей с небольшим достатком. В ходе нашего исследования мы то и дело слышали: «В мои годы уже ни к чему так следить за собой, я уже слишком старая (или старый)». Некоторые, состарившиеся в браке, заявляли: «Мы уже столько лет вместе, какая разница, как я теперь выгляжу», а среди одиноких многие говорили иначе: «Раз я одна и никто меня не видит, то какая разница, толстая я или нет и какое на мне белье». Воспроизводя здесь эти расхожие фразы, я вспоминаю лица тех, кто повторял их — так, словно говорил самые обычные вещи. В них не было осознания того, что уход за собой — это вопрос самоуважения, не говоря уже о здоровье и отсрочивании старости. Человек полностью запускает себя и спохватывается, пытаясь хоть немного привести себя в порядок, лишь в ожидании какого- нибудь события большой социальной значимости (свадьба, крестины, выпускной у внуков
К счастью, между этими двумя описанными крайностями находится постоянно растущая группа людей, которые слышат потребности собственного тела и осознанно заботятся о нем. Все больше людей разных возрастов занимаются спортом на общественных площадках, ходят в спортзалы и питаются здоровой пищей. Надеюсь, что глубинная причина этих перемен к лучшему связана больше со здоровьем и профилактикой недугов, а не только со стремлением лучше выглядеть и соответствовать принятым в обществе параметрам красоты. В наше время представители третьего возраста — переходное поколение между теми, кто совсем не заботился о себе, и теми, кто начинает заниматься этим профилактически.
Тело говорит с нами, в этом нет никаких сомнений; главное — понимать его, и здесь необходимо осознавать, что этот «сосуд» требует постоянного ухода, заботы, правильного питания и регулярных физических нагрузок с самого детства. Обладая привычкой заботиться о нем, мы достигнем старости более здоровыми, самодостаточными, красивыми, не прибегая к тем абсурдным и патологическим практикам, которые отвергают течение времени, и в то же время не запуская себя, что ничуть не менее вредно. Принято говорить, что мы — то, что едим и что делаем со своим телом на протяжении всей жизни. Именно от этого и будет зависеть весь процесс нашего старения.
Старение в паре: проблемы и преимущества
Вероятно, один из самых распространенных страхов — страх одинокой старости. В какой-то степени всем нам хотелось бы вступить в свой последний период жизни рука об руку с человеком, который разделит с нами все хорошее, что есть в этих годах, и все тревоги и трудности, которые неизбежно возникают в процессе естественного круговорота жизни. В том, чтобы стареть вместе с партнером, есть много преимуществ, однако найдутся и кое-какие недостатки.
С одной стороны, вполне очевидно, что люди, прожившие долго вместе, хорошо знают друг друга и испытывают взаимное доверие. Если их отношения основаны на любви, а взаимная привязанность укрепляется дружескими узами, то им будет гораздо легче пережить трудные моменты старости. Совместное переживание этих моментов, особенно если оно сопровождается хорошим настроением, сделает этот возраст более благоприятным и поможет паре лучше приспособиться к вызовам, с которыми придется столкнуться.
В то же время говорят, что те черты характера другого человека, которые когда-то привлекли и покорили нас, со временем могут вызывать отторжение. Например, если когда-то он понравился мне своим чувством юмора, не исключено, что с годами я начну считать его чересчур легкомысленным человеком, с которым ни о чем нельзя говорить всерьез. Если когда-то он привлек меня своей заботливостью и решительностью, даря ощущение понимания и защищенности, позднее эти черты могут показаться проявлением властности и подавляющим мою индивидуальность сексизмом. То же самое и с женщинами: когда-то она очаровала меня своей свободой и независимостью, а теперь меня очень беспокоит, что она не заботится о доме и семье.
Такие уж мы есть: сложные и удивительные. И не стоит забывать о том, что с течением времени усиливаются все особенности личности: как хорошие, так и неприятные черты характера. Например, вполне возможно, что тот, кто в молодости был вспыльчив и раздражителен, в старости превратится в сварливого брюзгу, и понадобится немало терпения, сдержанности и чувства юмора, чтобы выносить его в новых обстоятельствах.
Кроме того, стоит упомянуть и о важности уважения к личным вкусам (которые, несомненно, изменятся), праву распоряжаться своим временем, а также разным формам эмоциональных отношений: многие связи окажутся временными, люди будут приходить и уходить, и партнеры, вероятно, все чаще будут оставаться друг с другом наедине. В этом случае важно уметь сохранять комфортную для обоих степень близости, чтобы, с одной стороны, излишне не докучать друг другу, а с другой — дарить заботу, в которой каждый нуждается.
Возможно, именно поэтому не может не беспокоить молодежный кодекс «одноразовости» (недостаток терпения, часто основанный на неверной самооценке, и убеждение, что главное — это то, чего хочу я, а задача остальных — делать меня счастливым), который в итоге с большой вероятностью приводит к одиночеству. Распространенные выражения «зачем мне нужны проблемы?» или «лучше быть одному, чем в плохой компании» наводят на мысль, что меняться и приспосабливаться должен другой человек, а не я и что если я не получаю того, чего хочу, и именно в той форме, в какой мне нравится, то самое простое — расстаться.
Другой важный вопрос заключается в том, во что мы инвестируем в течение жизни. Как уже обсуждалось в предыдущих главах, нас учат вкладывать деньги и усилия в материальные вещи, и, безусловно, экономическая безопасность поможет вступить в преклонный возраст более обеспеченными и тем самым смягчить тревоги старения. Но при этом сейчас мы все чаще сталкиваемся с точкой зрения, что тот, у кого есть деньги, может легко разрешить любые проблемы, тем самым подразумевая, что чувства и привязанности — вещи второстепенные.
В отличие от тех, кто прошел всю свою жизнь вместе с партнером, есть смельчаки, которые отважились ради собственного душевного здоровья разорвать токсичные отношения и начать все заново. Тот, кто сумел осознать, что находится в деформированных отношениях, без любви и с неисправимыми пороками, буквально совершает прыжок к независимости, с надеждой, что обретенное одиночество откроет ему двери к новой любви и с новым партнером ему удастся выстроить крепкие отношения, достаточно здоровые, чтобы вместе встретить старость.
Возможно, новые партнеры не будут знать друг друга так же хорошо, как прожившие всю жизнь вместе, но опыт прошлых отношений позволит им сделать все возможное, чтобы в новой привязанности наслаждаться хорошим и учиться на плохом. Более того, пары, сложившиеся в зрелом возрасте, принимая решение быть вместе, думают и о том, есть ли у них возможность и даже — почему бы нет? — горячее желание разделить друг с другом старость со всеми ее радостями и трудностями.