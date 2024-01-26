Исследование: лыжники оставляют «вечные» химикаты на трассах

Пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) — группа химических веществ, созданных человеком и широко используемых в промышленных процессах, пенах для пожаротушения и потребительских товарах. Также их называют «вечными» химикатами, так как они очень долго разлагаются и являются устойчивыми к разным экстремальным условиям окружающей среды.

Исследователями из Института Джеймса Хаттона в Абердине и Университета Граца в Австрии было обнаружено 14 различных типов PFAS на трассах горнолыжных курортов в Австрийских Альпах. Эти химические вещества обычно используются в лыжном воске. Об этом пишет The Guardian.

Из-за устойчивости химикаты могут в течение долгих лет накапливаться в окружающей среде и распространяться в другие системы. Поэтому PFAS встречаются даже на трассах, нетронутых лыжниками, что вызывает беспокойство в научном сообществе.

Ученые и защитники окружающей среды требуют полного запрета использования PFAS во всех областях из-за его долговременного сохранения и токсичности. Так, тем, кто обеспокоен экологией, специалисты не советуют пользоваться бумажными трубочками из-за наличия в них химикатов.

Анна Морозова