Ученые: бумажные трубочки для напитков угрожают экологии

Бумажные соломинки для напитков в современном мире считаются наиболее экологичной альтернативой изделий из пластика. Однако ученые из Университета Антверпена в Бельгии утверждают, что некоторые «экологически чистые» вещи на растительной основе могут незаметно способствовать загрязнению окружающей среды PFAS. Исследование опубликовано в журнале Food Additives & Contaminants.

Поли- и перфторалкильные вещества (PFAS) — это группа химических веществ, устойчивых к воздействию влаги, высоких температур и масел. Специалисты еще не до конца выяснили, какое количество этих химических веществ опасно для человека. Однако для экологии PFAS представляют угрозу, так как они накапливаются в окружающей среде.

Ученые решили проверить, на самом ли деле бумажные трубочки никак не сказываются на экологии. Для этого они протестировали 39 различных соломинок: 20 были изготовлены из бумаги, пять из бамбука, еще пять из нержавеющей стали, столько же из стекла и четыре — из пластика.

В 18 бумажных соломинках были обнаружены PFAS. Также их нашли в пластиковых, стеклянных и бамбуковых изделиях. Чаще всего встречалась перфтороктановая кислота, одна из разновидностей поли- и перфторалкильных веществ, которая запрещена в большинстве стран с 2020 года. Этот химикат токсичен и при определенных концентрациях может негативно влиять на развитие организма.

Даже после переработки соломинок загрязняющие вещества из них сохраняются и могут попасть в новый продукт. При попадании трубочек с PFAS на свалки или при сжигании таковых химикаты будут распространяться через почву или с помощью ветра. Также ученые говорят, что для разложения продуктов с содержанием поли- и перфторалкильных веществ могут потребоваться столетия.

Для людей, обеспокоенных экологией и собственным здоровьем, специалисты советуют использовать соломинки из нержавеющей стали или вовсе отказаться от них.

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