Исследование: люди по-разному оценивают бедность

Согласно новому исследованию, проведенному сотрудниками Стэнфордского университета, понятия и методы, используемые для измерения бедности, могут повлиять на финансово нестабильных людей. Первый в своем роде анализ, основанный на опросах домохозяйств в странах Африки к югу от Сахары, опубликованный в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, подчеркивает важность точного определения и измерения экономической характеристики индивидов.