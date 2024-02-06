Исследование: люди по-разному оценивают бедность

Согласно новому исследованию, проведенному сотрудниками Стэнфордского университета, понятия и методы, используемые для измерения бедности, могут повлиять на финансово нестабильных людей. Первый в своем роде анализ, основанный на опросах домохозяйств в странах Африки к югу от Сахары, опубликованный в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, подчеркивает важность точного определения и измерения экономической характеристики индивидов.
Правительства во всем мире хотят поддержать домохозяйства, живущие в бедности, но не так легко определить, кто действительно нуждается в помощи. Например, две американские семьи с одинаковым количеством людей могут быть классифицированы как бедные (и имеющие право на участие в программах господдержки), поскольку их годовой доход меньше федерального уровня бедности — 31 200 долларов (2 839 356 рублей). В действительности, у этих семей могут быть совершенно разные затраты и активы.
Например, одной может принадлежать дом и две машины, а другая способна лишь арендовать жилье и пользоваться общественным транспортом. В исследовании было рассмотрено четыре широко используемых подхода к измерению бедности (от активов до возможности отправить детей учиться в частную школу). Работая с коллегами из Эфиопии, Ганы и Уганды, исследователи из Стэнфорда опросили 16 150 домохозяйств. Удивительно, но общих показателей оценки бедности не нашлось.
Даже после учета географической изменчивости исследователи обнаружили слабую корреляцию между подходами к измерению этого показателя. Это значит, что дело не только в региональных различиях. В среднем пункты определения бедности у домохозяйств различались на 25%. То есть эти 25% были критическими для «зачисления» домохозяйства в графу «бедные» в одном регионе и «богатые» в другом.
Одним из ярких примеров такого концептуального несоответствия является индекс благосостояния программы демографического и медицинского обследования (DHS) правительства США. Неверное толкование может привести к неправильному ранжированию домохозяйств. Учитывая широкое влияние индекса, проблема измерения распространяется и усиливается во многих процессах принятия решений относительно конкретных людей.
Это явление не является уникальным для США и символизирует более широкую проблему, заложенную во многих инструментах измерения. В целом, результаты показывают, что выбор подхода к оценке того или иного явления может привести к разным выводам о политике по борьбе с бедностью и ее эффективностью. Авторы утверждают, что организациям следует выявить свое определение и выбрать инструменты, соответствующие их конкретным целям.
Недавно экономисты предложили способ снизить бедность женщин.
Олеся Маевская