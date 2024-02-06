Исследование: люди по-разному оценивают бедность

Правительства во всем мире хотят поддержать домохозяйства, живущие в бедности, но не так легко определить, кто действительно нуждается в помощи. Например, две американские семьи с одинаковым количеством людей могут быть классифицированы как бедные (и имеющие право на участие в программах господдержки), поскольку их годовой доход меньше федерального уровня бедности — 31 200 долларов (2 839 356 рублей). В действительности, у этих семей могут быть совершенно разные затраты и активы.