Экономисты предложили способ снизить бедность женщин

Согласно обзору гендерных аспектов от ООН, к 2030 году 340 миллионов женщин и девочек во всем мире могут оказаться в крайней нищете. В отличие от мужчин, в преклонном возрасте у них будет значительно меньше сбережений и небольшой выбор источников дохода.

Это объясняется тем, что женщины с большей вероятностью прерывают карьеру, часто вынуждены работать неполный день, меньше зарабатывают и не получают финансового вознаграждения за обязанности по уходу. Сотрудники австралийского университета Монаша предложили повысить экономическую безопасность женщин, начав сотрудничать с благотворительной организацией Women of Will (WoW) в Малайзии.

В 2021—2022 годах при поддержке корпоративных спонсоров предоставляла она женщинам-кормильцам с низким доходом беспроцентное микрофинансирование, услуги бизнес-коучинга и наставничества. Рандомизированные контролируемые испытания и опросы показали, что участницы организации (в основном — матери-одиночки) улучшили экономическое положение по ряду показателей.

Например, 79,46% женщин благодаря программе смогли развивать микропредприятия, более 80% участниц постоянно получали новые знания в сфере бизнеса, благодаря чему увеличивали доход своих семей.

Также карьерный и финансовый успех позволил 72% участниц глубже погрузиться в жизнь детей, что положительно повлияло на их образование.

Повысилась и общая уверенность женщин в себе — об этом сообщили около 85% подопечных WoW. В Университете Монаша обратили внимание на то, что тяжелое финансовое положение сопровождается сильным стрессом, заболеваниями психики и иногда суицидальными мыслями. В этом отношении, считают авторы исследования, корпорациям и благотворительным организациям важно оказывать поддержку бизнесвумен, которые занимаются микробизнесом и имеют больше шансов на успех.

Недавний опрос показал, что женщины чаще не готовы делиться премией со второй половиной, чем мужчины.

Олеся Маевская