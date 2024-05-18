Исследование: ложные воспоминания формирует повтор информации

Эффект ложных воспоминаний представляет из себя форму искажения воспоминаний, когда человек уверен в достоверности событий, которых на самом деле не было.
Одна из возможных причин появления этого эффекта — защитная реакция психики на травмирующие события. Так, мозг человека сохраняет информацию, которая ему нужна, а не достоверную.
Ученые из Кельнского университета (Германия) изучили одну из разновидностей ложных воспоминаний. В исследовании, опубликованном в журнале Cognition, специалисты выясняли, может ли повторение информации создать у людей впечатление, словно они знали ее изначально.
Исследователи провели ряд экспериментов. В первом участвовали 194 человека, которые оценивали 50 утверждений на разные темы и переходили от простых к сложным. Сначала добровольцам в случайном порядке показывали 25 из них, после чего испытуемые должны были вынести суждения по каждому.
Затем участникам показывали другие карточки с утверждениями, вперемешку с теми, что были просмотрены ранее. Добровольцы значительно чаще сообщали о том, что знали повторяющиеся утверждения заранее по сравнению с новой информацией. Этот эффект был постоянен, независимо от уровня сложности утверждений.
Во втором эксперименте участвовал 191 доброволец. Участникам сообщали ложную информацию. Внимание исследователей было направлено на иллюзию знания — когда участников опрашивали, осознавали ли они, что утверждения ложны.
После того, как ученые сообщили, что информация была ложной, среди участников наблюдался рост уверенности в том, что они знали об этом заранее.
В третьем эксперименте участвовало 197 человек. Этот этап содержал в себе методы двух предыдущих, однако добавились вопросы о том, откуда им знакомо утверждение (например, прочитали в книге, интернете, газете, видели в кино и так далее). Такой подход должен был заставить добровольцев подумать, откуда на самом деле они знают информацию, но испытуемые все-равно ссылались на неверные источники.
В последнем, четвертом эксперименте участвовал 191 доброволец. Каждый человек оценивал ложные утверждения из второго исследования, стремясь исключить любое влияние реальных знаний. Когда испытуемые оценили информацию как известную, их снова попросили указать источник ее получения. Но, как и в других экспериментах, испытуемые демонстрировали ложность своих воспоминаний.
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Анна Морозова