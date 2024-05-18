Исследование: ложные воспоминания формирует повтор информации

В третьем эксперименте участвовало 197 человек. Этот этап содержал в себе методы двух предыдущих, однако добавились вопросы о том, откуда им знакомо утверждение (например, прочитали в книге, интернете, газете, видели в кино и так далее). Такой подход должен был заставить добровольцев подумать, откуда на самом деле они знают информацию, но испытуемые все-равно ссылались на неверные источники.