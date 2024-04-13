Забывчивость зависит от времени суток

Результаты исследования, проведенного сотрудниками отделения биологических наук Токийского сельскохозяйственного университета (Япония), опубликованы в журнале Nature Communications.
Проводя эксперименты на мышах, ученые установили, что способность животных вспомнить то, чему они ранее научились, зависит от времени суток. Сначала мыши проходили стадию обучения — им предъявляли новый объект, который они изучали в течение нескольких минут. Затем им снова показывали тот же объект в разное время суток, и по тому, как долго животные знакомились с ним во второй раз, ученые судили, помнят они его или нет. Если мыши помнили, что уже встречались с этим объектом, у них уходило меньше времени на его повторное обследование.
В итоге оказалось, что если этап обучения проходил незадолго до того, как мыши в норме просыпаются (поскольку мыши — ночные животные, это время соответствует раннему утру у людей), а этап повторного знакомства проводился вскоре после того, как животные обычно засыпают (поздний вечер у людей), мыши отлично помнили объект.
А вот если второй раз объект животным предъявляли спустя сутки после первого знакомства (то есть ранним утром у нас), они его забывали, и им приходилось знакомиться с ним заново.
Исследователи также установили, что уровень забывчивости зависит от колебаний суточной активности гена BMAL1. Прямо перед просыпанием (ранним утром) уровень активности этого гена минимален, а сразу после засыпания (поздним вечером) активность BMAL1 достигает максимума. Точно так же колеблется степень способности к извлечению из памяти воспоминаний.
Как объяснил ведущий автор исследования, профессор Сатоси Кида (Satoshi Kida), если удастся выяснить, как можно снизить забывчивость с помощью прицельного воздействия на связанные с геном BMAL1 нейронные сети, это открытие поможет при лечении у людей таких болезней, связанных с дефицитом памяти, как деменция и болезнь Альцгеймера. В то же время пока остается загадкой, зачем вообще существуют такие суточные колебания способности к извлечению из памяти воспоминаний. «Нам бы очень хотелось понять, какие именно эволюционные преимущества дает естественный рост забывчивости в определенное время суток», — говорит Кида.