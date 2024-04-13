Забывчивость зависит от времени суток

Проводя эксперименты на мышах, ученые установили, что способность животных вспомнить то, чему они ранее научились, зависит от времени суток. Сначала мыши проходили стадию обучения — им предъявляли новый объект, который они изучали в течение нескольких минут. Затем им снова показывали тот же объект в разное время суток, и по тому, как долго животные знакомились с ним во второй раз, ученые судили, помнят они его или нет. Если мыши помнили, что уже встречались с этим объектом, у них уходило меньше времени на его повторное обследование.