Исследование: космическая погода нарушает ночную миграцию птиц

Ученые давно выяснили, что птицы и многие животные полагаются на магнитное поле Земли для навигации во время сезонных миграций. Однако его периодические сбои, вызванные солнечными вспышками и другими энергетическими выбросами, влияют на надежность этих биологических «навигационных систем». Исследователи Мичиганского университета и их коллеги использовали массивные наборы данных из сетей американских доплеровских метеорадиолокационных станций и наземных магнитометров — устройств, которые измеряют интенсивность местных магнитных полей, — чтобы проверить возможную связь между геомагнитными возмущениями и нарушениями ночной миграции птиц.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторы обнаружили сокращение количества мигрирующих птиц на 9−17% как весной, так и осенью во время наиболее ярковыраженных космических погодных явлений.

Пернатые, решившие мигрировать в это время, испытывали больше трудностей с навигацией. По словам исследователей, их расчеты предоставляют корреляционные доказательства ранее неизвестных взаимосвязей между динамикой ночной миграции птиц и геомагнитными возмущениями.

На магнитное поле Земли регулярно воздействуют солнечные вспышки, которые могут вызывать красочные полярные сияния и иногда нарушать спутниковую связь, навигационные системы и энергосети. Но мало что известно о том, как эти явления влияют на животных. Предыдущие экспериментальные исследования, проведенные в течение нескольких десятилетий, предоставили убедительные доказательства того, что птицы, морские черепахи и другие животные учитывают небольшие изменения магнитного поля планеты.

В другом недавнем исследовании было доказано, что геомагнитные изменения связаны с увеличением случаев «кольцевания» перелетных птиц, которые буквально теряются и отбиваются от стаи во время миграции. В опубликованной учеными из США работе используются данные о миграции птиц за 23 года, включая фотографии, собранные на 37 радиолокационных станциях, расположенных на центральном пролетном пути Великих равнин США, главном миграционном коридоре. Он охватывает более 1000 миль (1609 километров) территории США — от Техаса до Северной Дакоты.

Исследовательская группа выбрала этот относительно равнинный регион, чтобы свести к минимуму влияние гористой топографии или береговых линий океана. В работе говорится о 1,7 миллиона радиолокационных сканирований осенью и 1,4 миллиона — весной. Большая часть пернатых — древесные, 73% видов из которых — воробьинообразные, 12% — ржанкообразные и 9% — водоплавающие птицы.

В моделях учитывались известные эффекты погоды, временные и географические переменные. Исследователи также обнаружили, что во время осенних геомагнитных возмущений мигрирующие птицы чаще дрейфуют по ветру, вместо того чтобы прилагать большие усилия для борьбы с боковым ветром. Такое поведение на 25% реже было замечено в пасмурную погоду и во время солнечных бурь осенью, что в очередной раз доказывает влияние погодных и магнитных условий на способности пернатых к выстраиванию маршрута.

Недавно в России прошла ежегодная перепись птиц. Чаще всего исследователям попадался скворец.

Олеся Маевская