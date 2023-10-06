В России прошла ежегодная перепись птиц

Минприроды России сообщает, что 30 сентября и 1 октября прошел Евразийский учет птиц. Это ежегодная всероссийская акция, основная цель которой — привлечь внимание широкой общественности к изучению и сохранению перелетных птиц.

По всей стране в ней приняли участие 5 763 человека из 63 регионов. Они насчитали 164 532 птицы, относящиеся к 343 видам. Самыми массовыми видами стали обыкновенный скворец (42 542 особи), кряква (15 282 особи) и сизый голубь (11 724 особи).

В этом году в Евразийском учете приняли участие 28 особо охраняемых природных территорий федерального значения: 16 государственных заповедников, 11 национальных парков и одна объединенная дирекция Особо охраняемых природных территорий России.

Участники переписи наблюдали за птицами на определенной территории и заполняли анкету, в которой прописан видовой и количественный состав птиц. Принять участие могли как профессиональные орнитологи, так и любители.

Недавно стало известно, что ученый из Японии целый год носил птичью маску, чтобы подружиться с птицами. Однако ему это так и не удалось.