Исследование: кинематограф сделал кошек «злыми и холодными»

Специалисты агентства цифрового маркетинга Evoluted провели исследование, в ходе которого выяснили, что фильмы и мультфильмы, в которых кошки играют главную роль, портят имидж хвостатых. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты компании проанализировали 50 популярных котов, на которых в фильме и мультфильме отводится большое количество экранного времени. Оказалось, что в 60% случаев животные изображались злодеями. Несмотря на то, что кошки могли играть добрых героев, большинство из них представляются преступниками.

Например, кот Сильвестр в американском мультфильме «Сильвестр и Твитти: Загадочные истории» безуспешно пытается поймать желтую канарейку. Аналогичная роль кота представлена в анимационном фильме «Том и Джерри». Также и в сериале «Друзья», когда Рейчел приносит домой кошку породы сфинкс, два героя встречают ее не очень хорошо и спрашивают: «что это за чертовщина?», «кто ее вывернул?».

Согласно исследованию, сиамские и персидские кошки воспринимаются наиболее негативно. Злодеями в кино представляют серых и черных животных. Например, Салем, превратившийся в кота с телесериале «Сабрина — маленькая ведьма», в человеческом облике был колдуном. Однако рыжие хвостатые могут рассматриваться в позитивном свете, как кот из фильма «Завтрак у Тиффани».

Кошки-антигерои чаще всего выглядят зловещими и потому, что противостоят добрым собакам, примером может послужить фильм «Кошки против собак».

Комментруя результаты, ученые говорят, что негативное изображение котов в киновселенных может быть связано с тем, что они более независимые, ими не так легко манипулировать. Люди чувствуют себя менее привязанными к этим животным и склонны думать о них негативно.

«Кошки не проявляют очевидных эмоций и не приносят немедленного удовлетворения, как собаки, и поэтому воспринимаются как недружелюбные или неэмоциональные», — добавили авторы исследования.

Это связано также с реакцией кошек. Например, они часто могут шипеть на собак, которые подходят слишком близко к ним. В итоге у людей складывается впечатление, что коты — агрессивные, а псы — добродушные, хотя первые просто пытаются защититься, потому что чувствуют угрозу. Если звуки были проигнорированы, то это приводит к драке между животными.

Ранее ветеринар рассказал, что на самом деле может означать мурлыканье кошки.

Анна Морозова