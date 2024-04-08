Исследование: бабочек упоминают в хайку чаще других насекомых

Хайку — самый известный жанр японской лирической поэзии. Как правило, трехстишия состоят из 13 слогов и изображают единство природы и человека.
Этимологи из Университета штата Пенсильвания решили изучить, сколько раз в хайку упоминаются насекомые, паукообразные, и прочие членистоногие. В ходе работы, опубликованной в журнале PLOS ONE, ученые проанализировали 2500 произведений, написанных с 1549 по 2022 год.
Всего ученые обнаружили 2611 упоминаний насекомых и членистоногих, относящихся к 28 отрядам и по меньшей мере 99 семействам.
Авторы насчитали 510 упоминаний бабочек и гусениц, 314 комаров и мух, 310 светляков и других жуков и 220 пауков. Девять отрядов, в которые входят мелкие, скрытные или малоизвестные членистоногие, совсем не упоминались в хайку, а еще три — всего по одному разу. Не относящиеся к ракообразным водные членистоногие, за исключением стрекоз, также исключительно редко фигурировали в текстах трехстиший.
Ученые добавили, что бабочки чрезмерно представлены в хайку относительно реальной доли их видов. А блохи фигурируют в хайку намного чаще, чем можно ожидать, исходя из их количества.
Помимо прочего, в большинстве проанализированных хайку были представлены характеристики членистоногих. В 83% в произведениях говорилось о местах обитания существ. Также авторы жанра любили описывать стадии жизненного цикла, особенности передвижения и фенотип пауков.
Ранее стало известно, что современные песни стали однообразнее и примитивнее.
Анна Морозова