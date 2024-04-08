Исследование: бабочек упоминают в хайку чаще других насекомых

Авторы насчитали 510 упоминаний бабочек и гусениц, 314 комаров и мух, 310 светляков и других жуков и 220 пауков. Девять отрядов, в которые входят мелкие, скрытные или малоизвестные членистоногие, совсем не упоминались в хайку, а еще три — всего по одному разу. Не относящиеся к ракообразным водные членистоногие, за исключением стрекоз, также исключительно редко фигурировали в текстах трехстиший.