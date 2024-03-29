Исследование: тексты песен стали проще и однообразнее

На втором этапе специалисты использовали по 2400 песен каждого из пяти изучаемых направлений (всего 12 тысяч композиций) для того, чтобы отследить взаимосвязь между выявленными дескрипторами песенных текстов, популярностью композиций (на основании статистики прослушиваний и просмотров их текстового содержания) и годом выхода. Также была изучена эволюция содержания популярной музыки с течением времени.