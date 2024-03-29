Исследование: тексты песен стали проще и однообразнее

Важную роль при прослушивании песен является их текстовое наполнение. Тема взаимосвязи лирического содержания композиций, временной эволюции текстов за последние десятилетия и жанровой специфики сложна и до конца не изучена. Пробелы в этом вопросе решила восполнить команда ученых из Австрии и Германии.
В работе, опубликованной в журнале Scientific Reports, специалисты рассмотрели тексты англоязычных песен пяти популярных направлений: рэп, кантри, поп, ритм-н-блюз (или ар-н-би) и рок. Все песни были выпущены в период с 1980-го по 2020 год.
Работа проходила в два этапа. На первом авторы определили определили характеристики 350 тысяч песенных текстов (дескрипторы), присущие композициям определенного жанра и года выхода. В частности, дескрипторы касались лексических, лингвистических и структурных особенностей лирики, ритма, эмоциональной окраски и сложности текстов.
На втором этапе специалисты использовали по 2400 песен каждого из пяти изучаемых направлений (всего 12 тысяч композиций) для того, чтобы отследить взаимосвязь между выявленными дескрипторами песенных текстов, популярностью композиций (на основании статистики прослушиваний и просмотров их текстового содержания) и годом выхода. Также была изучена эволюция содержания популярной музыки с течением времени.
Результаты показали, что песни всех пяти жанров со временем упростились, стали более легкими для понимания, а разнообразие лексики в них снизилось, особенно в рэп- и рок-композициях.
Однако с 1980 года в рэп-песнях увеличилось количество слов, состоящих из трех и более слогов. Но, несмотря на такое удлинение в рэповых композициях, общее увеличение повторяемости в текстах музыки разных жанров привело к их упрощению.
По словам специалистов, это могло произойти из-за смены в манере прослушивания музыки. Так, звучащие песни зачастую являются фоном, из-за чего мало кто вникает в текст.
Исследователи выявили еще одно изменение — тексты песен выглядят более эмоциональными и личными, чем наблюдалось ранее. В рэпе увеличилось использование слов с положительной и отрицательной эмоциональной окраской. Также ученые отметили, что во всех жанрах появилось больше гнева.
Несмотря на то, что исследователи рассматривали только английские песни, упрощение и однообразие может касаться и композиций на других языках, так как они в своем развитии подчиняются общим законам.
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Анна Морозова