Инвазивный вид муравьев нарушил охотничье поведение львов

Источник: Todd Palmer

В исследовании, опубликованном в журнале Science, международная группа ученых заявила, что львам мешают муравьи. Насекомые меняют древесный покров в дикой зоне Восточной Африки, из-за чего хищникам становится труднее охотиться на зебр.

Исследование, охватывающее более трех десятилетий, включало в себя комбинацию скрытых фотоловушек, анализа поведения львов с помощью ошейников и статистическое моделирование. Результаты иллюстрируют сложную связь между муравьями, деревьями, слонами, львами, зебрами и буйволами.

Странное взаимодействие всех этих существ начинается с деревьев акации в заповеднике Ол Педжета (Кения). Они исторически защищены от животных, питающихся листьями, и муравьи гнездятся в луковицеобразных шипах деревьев. Насекомые яростно защищают деревья от травоядных (экологи называют этот механизм мутуализмом).

Однако эти муравьи в начале 2000-х стали жертвами нового инвазивного вида. Африканский большеголовый муравей (Pheidole megacephala) — маленький, но прожорливый хищник, уничтожил целые колонии защитников акаций. Так оставшиеся одни деревья стали лакомством слонов, леса поредели, а у львов не осталось места для засады и выслеживания зебр.

И хотя со временем хищники переключилась на буйволов, это не облегчило охоту. Быки крупнее зебр и всегда пасутся стадами, из-за чего львы могут встретить сопротивление. В заключении авторы отмечают, что сокращение вариантов питания для львов, которые уже находятся на грани вымирания, оказывает значимое влияние на популяцию вида.

Недавно в Австралии были обнаружены огненные муравьи. Они могут убивать людей и скот.

Олеся Маевская