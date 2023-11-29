В Новом Южном Уэльсе в Австралии были обнаружены огненные муравьи (Solenopsis invicta). Они относятся к одному из самых опасных инвазивных видов насекомых в мире и обладают сильным ядом, из-за чего могут быть опасны как для домашнего скота, так и для людей, передает издание The Guardian.

Огненные муравьи быстро распространяются по некоторым районам Австралии, так как они похожи на родную среду обитания насекомых — Пантанал в Южной Америке. Вид Solenopsis invicta может годами выживать под землей, что дает ему возможность передвигаться по всему миру вместе с различными грузами, перевозимыми человеком.

Несмотря на свой маленький размер (от 2 до 6 миллиметров), огненные муравьи представляют большую опасность для человека. Так, если потревожить гнездо, насекомые соберутся роем и будут жалить «обидчика» массово. Их укусы являются очень болезненными, а при аллергии могут привести к летальному исходу. Например, в 2021 году у 2,8% жертв развился анафилактический шок (острая аллергическая реакция, сопровождающаяся отеком языка и/или дыхательных путей, а также снижением артериального давления, головокружением или обмороком). Домашние животные и скот также очень уязвимы.

Огненные муравьи могут быть опасны и для инфраструктуры. Велика вероятность повреждения насекомыми электрического и сельскохозяйственного оборудования, уничтожения местных растений и нанесения непоправимого ущерба экосистемам. Смещение почвы, в свою очередь, негативно влияет на постройки.

Если правительство Австралии ничего не сделает с нашествием огненных муравьев, то это дорого обойдется стране. Муравьи вида Solenopsis invicta будут стоить австралийской экономике от 1,2 до 2 миллиардов долларов в год, согласно отчету о биологической безопасности Квинсленда, хотя некоторые экономисты считают эту цифру заниженной.

Сейчас в Австралии ведутся работы по истреблению вида. Правительство хочет, чтобы процесс шел быстрее, так как с каждым годом требуется больше затрат. «Нам лучше потратить больше средств раньше, чтобы предотвратить большие затраты в будущем», — рассказали специалисты. Также Департамент первичной промышленности Нового Южного Уэльса ввел чрезвычайный приказ о биологической безопасности для всех жителей и предприятий в радиусе пяти километров от местонахождения огненных муравьев. В пределах этой территории ограничено перемещение мульчи, древесной щепы, компоста, песка, гравия, почвы, сена и других подобных продуктов.

Красных огненных муравьев ранее обнаружили в Италии. Они могут навредить экосистеме континента.

Анна Морозова