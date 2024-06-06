Интуиция — важная способность, которую можно развить

Во сне Линн явился ее покойный отец и сказал: «Это не то, что я хотел для тебя». В этом нет никакой мистической составляющей, просто таким образом сознание Линн донесло до нее важные данные, чтобы она могла интуитивно принять правильное решение. Так, Линн поняла, что ей нужно посвятить свою жизнь и карьеру тому, чтобы другим не пришлось проходить через те страдания, которые выпали на долю ее семьи, когда умер ее отец, основной кормилец семьи.