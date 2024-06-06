Интуиция — важная способность, которую можно развить

Общество можно поделить на две категории людей: первая — прислушивается к интуиции при поиске правильного решения, вторая — полагается только на разум. И, хотя, это может показаться довольно странным, новые исследования доказывают, что интуиция — тонко настроенная форма познания, на которую стоит обратить особое внимание для выживания.
Что такое интуиция?
Интуиция — способность понимать смысл событий посредством бессознательного вывода. Она основана на многих аспектах, включающих логику, жизненный опыт, эмоции и воображение. Зачастую под «интуицией» подразумевают чутье и проницательность.
Согласно актуальным исследованиям, в сложных (зачастую критических) ситуациях мы можем принять лучшее решение, если прислушаться к интуиции. Это особенно верно для пожилых людей, чьи фактические когнитивные способности не всегда могут быть такими же «острыми», как у молодых людей, что свидетельствует о том, что с возрастом интуиция становится важнее.
Всегда ли нужно следовать своей интуиции?
Учитывая актуальные исследования об интуиции и о том, как она может помочь вам принять правильное решение в сложных ситуациях, можно сказать, что прислушаться к интуиции нужно обязательно. Однако принимать решение нужно в связи с другой, более рациональной, информацией. Также важно то, насколько развита ваша интуиция (иногда ее можно спутать с обычной паранойей).
Почему «интуицию» изучают американские военные?
Старший сержант Мартин Ритчбург сидел в интернет-кафе на военной базе в Ираке, разговаривая со своей женой, когда у него возникло странное чувство по поводу мужчины, который зашел в кафе. В тот день Ритчбург спас жизни 17 человек, потому что его догадка оказалась верной и этот человек оказался подрывником.
Подобные ситуации, встречающиеся достаточно часто, побудили американских военных изучить интуицию и даже разработать учебные программы для ее дальнейшего развития. Согласно проведенным исследованиям, одна из форм интуиции — в высшей степени когнитивна: ее можно назвать сверхосознанностью.
Офицер морской пехоты Морис Чипп Нейлон также описал свой опыт в Афганистане. Он поделился, что подготовка военных в США — это формализованный способ обучения навыкам работы с нутром. Военные тренируются наблюдать за отклонениями от нормы в окружении, чтобы развить «шестое чувство».
Так, например, когда Чипп патрулировал Афганистан, он заметил, что обычно оживленная игровая площадка пустует, что указывало на отклонение от нормы и было признаком потенциальной опасности.
Реальный пример работы интуитивных способностей в повседневной жизни
Ныне влиятельная бизнесвумен Линн Тилтон потеряла отца в подростковом возрасте и на собственном опыте испытала, что может сделать с семьей потеря основного источника дохода. Чтобы изменить финансовую ситуацию, она поступила в Йельский университет по теннисному гранту, и позже начала карьеру на Уолл-стрит, чтобы содержать своего родившегося ребенка. Успешная в финансовом отношении, но ежедневно подвергавшаяся сексуальным домогательствам, она планировала уйти на пенсию молодой, как только заработает достаточно денег. В действительности все сложилось иначе. Видение, пришедшее к ней как озарение, изменило ход ее жизни и жизни сотен тысяч людей, с которыми ей предстояло столкнуться.
Во сне Линн явился ее покойный отец и сказал: «Это не то, что я хотел для тебя». В этом нет никакой мистической составляющей, просто таким образом сознание Линн донесло до нее важные данные, чтобы она могла интуитивно принять правильное решение. Так, Линн поняла, что ей нужно посвятить свою жизнь и карьеру тому, чтобы другим не пришлось проходить через те страдания, которые выпали на долю ее семьи, когда умер ее отец, основной кормилец семьи.
Впоследствии Линн основала компанию Patriarch Partners, которая покупала организации, находящиеся на грани банкротства, — компании, от которых консалтинговые фирмы и другие компании полностью отказались, — и превращала их в нечто новое, сохраняя тысячи рабочих мест. Благодаря тому, что Линн следовала своей интуиции, она стала владелицей крупнейшего женского бизнеса в Америке, в какой-то момент руководя 700 000 сотрудников.
Как развить свою интуицию?
Интуитивные способности по большей мере проявляются, когда мозг находится в режиме альфа-волн (в максимально расслабленном состоянии, когда разум не сконцентрированном на чем-либо). Соответственно, развить интуитивные способности можно при регулярном пребывании в таком состоянии. Например, медитации повышают осведомленность и проницательность, а практика дыхания помогает «включать» интуицию в стрессовых ситуациях. Помогают также прогулки на природе и социальное взаимодействие, так как в процессе вы выстраиваете понимание «нормы», отхождение от которой станет звоночком для ваших интуитивных способностей.
О том, как правильно пользоваться «шестым чувством», эксперты рассказали подробнее в этой статье.
Кристина Корчанова