Шестое чувство: что стоит за человеческой интуицией

Пирсон в своей лаборатории занимается наукой о сознании, а в частности о том, как бессознательное влияет на принятие решений, поведение и чувства. В целом, это наука о психофизике — раздел психологии, который ученый описывает как разработку анализов крови или микроскопов для разума. Цель работы нейробиолога — понять, что такое интуиция и, главное, откуда она возникает и как человек может ее использовать на все 100%.