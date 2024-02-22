Шестое чувство: что стоит за человеческой интуицией

Наверняка у каждого была история о принятии решения сделать что-то не так, как планировали, перед тем, как случилось что-то плохое. Часто это явление называют шестым чувством или интуицией, также в современном мире существует такое обозначение, как «чуйка».
По словам нейробиолога и психолога из Университета Нового Южного Уэльса Джоэла Пирсона, мозг в такие моменты быстро обрабатывает информацию об окружающей среде. Он учитывает время суток, степень освещенности, темп ходьбы людей, тени и сотню других вещей. Принятое решение о том, что делать в какой-либо ситуации, основывается на опыте, пережитых ситуациях и даже просмотренных фильмах.
Пирсон в своей лаборатории занимается наукой о сознании, а в частности о том, как бессознательное влияет на принятие решений, поведение и чувства. В целом, это наука о психофизике — раздел психологии, который ученый описывает как разработку анализов крови или микроскопов для разума. Цель работы нейробиолога — понять, что такое интуиция и, главное, откуда она возникает и как человек может ее использовать на все 100%.
Первая задача заключалась в том, чтобы дать определение этому шестому чувству, так как к нему можно отнести много вещей: паранойю, эмоциональное мышление, когнитивную предвзятость, склонность человека видеть закономерности или ассоциации там, где их не существует. Пирсон называет это все «неправильной интуицией» и говорит, что если слишком доверять ей, можно подвергнуть свою жизнь большой опасности.
Так, интуиция подсказывает, можно ли идти в какое-то новое кафе, основываясь на информации, полученной в других подобных заведениях. Например, в каком-то из них, в котором еда была вкусная, были зеленые обои. Мозг запомнил это, поэтому в следующий раз, делая выбор, вспомнит этот фактор.
Также к интуиции может относиться «действие вслепую». Этим термином Пирсон обозначает бессознательные действия. К ним относятся пинок ногой для того, чтобы отразить футбольный мяч, хватание падающего предмета или оттаскивание ребенка с дороги, так как по ней может проехать машина.
С определением разобрались, но как правильно пользоваться интуицией, чтобы не навредить себе? С этой целью Пирсон придумал аббревиатуру пяти правил понимания и безопасного использования шестого чувства — SMILE.
Буква S означает self-awareness — самосознание. Нужно понимать себя, а особенно свое эмоциональное состояние. Так, взволнованность и стресс подрывают интуицию. Поэтому в таком состоянии ни в коем случае нельзя на нее полагаться, так как на самом деле выводы о ситуации основаны на страхе или паранойе.
Буква M — mastery — мастерство. Для того, чтобы научиться пользоваться интуицией, нужно много практиковаться. Пирсон пишет, что невозможно полагаться на шестое чувство, если что-то происходит впервые.
Буква I — impulses — импульсы. Они означают врожденные рефлексы, подобные тем, которые которые заставляют лосося плыть вверх по течению на нерест или птиц мигрировать зимой на север. Пирсон подчеркивает, что важно уметь отличать импульсы от интуиции.
Буква L означает low probability, то есть низкую вероятность. Мозг человека действительно плохо рассчитывает вероятность. Так, например, страх перед акулами или боязнь поражения молнией — это не интуиция. По словам Пирсона, шестому чувству также иногда приписываются случайные события, например, сновидение об авиакатастрофе за ночь до того, как самолет потерпит крушение где-то в мире.
И, наконец, буква E — environment. Это правило связано и с обучением. Интуиции следует доверять только в знакомых и предсказуемых контекстах.
Так, если перепутать интуицию со страхом, можно получить фобию. Эксперты рассказали, какие еще факторы влияют на их появление.
Анна Морозова