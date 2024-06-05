Исследование: интернет-зависимость влияет на поведение и развитие подростков

Специалисты из Калифорнийского университета (США) проанализировали 12 научных работ, в которых участвовали 237 молодых людей в возрасте от 10 до 19 лет с официальным диагнозом «интернет-зависимость». Цель исследования — выяснить, как именно аддикция от Сети влияет на мозг человека. Оказалось, что тяга к потреблению медиа-контента приводит к деструктивному поведению.