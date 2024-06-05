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Исследование: интернет-зависимость влияет на поведение и развитие подростков

У подростков с зависимостью от интернета происходят изменения в мозге, которые приводят к стремлению уйти от реальности и трудностям с социальной активностью.

Источник: Kev Costello/CC0

Специалисты из Калифорнийского университета (США) проанализировали 12 научных работ, в которых участвовали 237 молодых людей в возрасте от 10 до 19 лет с официальным диагнозом «интернет-зависимость». Цель исследования — выяснить, как именно аддикция от Сети влияет на мозг человека. Оказалось, что тяга к потреблению медиа-контента приводит к деструктивному поведению.

Интернет-зависимость ученые определили как неспособность человека противостоять навязчивому желанию пользоваться интернетом. Это негативно сказывается на психологическом благополучии, а также на социальной, академической и профессиональной жизни.

В проанализированных исследованиях использовался метод функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) для проверки того, как области мозга взаимодействуют друг с другом у участников с интернет-зависимостью как во время отдыха, так и при выполнении различных заданий.

Последствия аддикции от Сети были замечены во множестве нейронных сетей. Наблюдалась смесь повышенной и пониженной активности в тех частях мозга, которые активируются в состоянии покоя.

При этом наблюдалось снижение функциональной связанности в частях мозга, которые участвуют в активном мышлении.

В совокупности эти изменения приводят к аддиктивному поведению. Оно характеризуется стремлением уйти от реальности путем приема определенных препаратов или нездоровой фиксации внимания на определенных видах деятельности — все это обеспечивает человека интенсивными эмоциями, заставляя чувствовать себя лучше.

По словам Макса Чанга, студента магистратуры Института детского здоровья Калифорнийского университета, в подростковом возрасте мозг особенно уязвим к зависимости от интернета и потребления медиа. Так, люди с зависимостью от Сети могут испытывать трудности с поддержанием отношений, социальной активностью, питанием и сном.

Авторы работы рекомендуют молодым людям ограничивать время, которое они проводят в Сети, и помнить о психологических и социальных последствиях чрезмерного времяпровождения в интернете.

Также специалисты отметили, что родители подростков могут способствовать их борьбе с интернет-зависимостью. Если взрослые будут осведомлены о ранних признаках этого психического заболевания, то они смогут помочь своим детям справиться с ним.

В XXI веке интернет-зависимость является острой проблемой, так как смартфоны и ноутбуки становятся все более доступными. Психолог из МГППУ ранее назвал несколько способов борьбы с аддикцией от Сети.

Анна Морозова