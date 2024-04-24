Перечислены способы борьбы с зависимостью от интернета

«Избыток цифровых технологий мешает общаться с людьми в реальной жизни. В отношении детей — препятствует нормальной социализации, процессу включения в общество, повышает уровень агрессивности и тревожности. В этой связи важны меры профилактики, соблюдение “цифровой гигиены”, при которой человек самостоятельно регулирует режимы офлайн и онлайн. Можно установить программу на смартфон “ограничения экранного времени”, которая бы принудительно отключала интернет в случае злоупотребления временем провождения в сети. Особенно это актуально для несовершеннолетних», — рассказал Деулин.
Для борьбы с зависимостью от интернета и гаджетов может помочь составление программы «цифрового детокса». Это может быть любое общественно полезное занятие вне цифрового пространства: занятия спортом, общение с друзьями, прогулки на природе, чтение любимой бумажной книги
«Нужно определить интервал времени, когда вы сможете принудительно отключать функции мобильного интернета на своем гаджете и неукоснительно придерживаться этого правила. Можно в кругу близких договориться о правилах пользования гаджетами. Например, во время приема пищи, разговоров, приготовлениях ко сну переключать смартфон в “авиарежим”», — посоветовал психолог.
Кроме того, необходимо максимально перевести цифровые интеракции в аналоговый режим. Встречи, учебные занятия, общение, конференции и тому подобное постараться организовать с очным присутствием и «живым» взаимодействием.
«Важно следить за своей интернет-историей, развивать способность преодолевать зависимость к гаджетам и в целом к интернету. Уделять больше времени общению с друзьями, близкими оффлайн, бывать на природе, посещать парки, музеи, заниматься спортом, общественно-полезными делами и так далее. Сегодня необходим рациональный разворот человека к обществу в офлайне, иначе мы получим катастрофическую “цифровую аутизацию”», — отметил специалист.