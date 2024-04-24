Перечислены способы борьбы с зависимостью от интернета

«Избыток цифровых технологий мешает общаться с людьми в реальной жизни. В отношении детей — препятствует нормальной социализации, процессу включения в общество, повышает уровень агрессивности и тревожности. В этой связи важны меры профилактики, соблюдение “цифровой гигиены”, при которой человек самостоятельно регулирует режимы офлайн и онлайн. Можно установить программу на смартфон “ограничения экранного времени”, которая бы принудительно отключала интернет в случае злоупотребления временем провождения в сети. Особенно это актуально для несовершеннолетних», — рассказал Деулин.