Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Имя Бейонсе будет включено во французский словарь Le Petit Larousse Illustré

Имя американской певицы Бейонсе пополнит 120-е издание французского энциклопедического словаря Le Petit Larousse illustré. В этом году там появилось более 150 новых слов.

Источник: Reuters

Описание напротив имени звезды гласит: «Американская певица в жанре R&B и поп-музыки».

Кроме Бейонсе, в словарь добавят актрису Кейт Бланшетт, актера Омара Си, режиссера Кристофера Нолана, регбиста Антуана Дюпона, сообщает The Times.

Ранее термин bootylicious из одноименного хита 2001 года группы Destiny's Child, где начинала исполнительница, попал в Оксфордский словарь английского языка с определением «сексуально привлекательный (о женщине)».

В марте Бейонсе представила кантри-пластинку Cowboy Carter. Релиз позволил певице стать первой чернокожей женщиной, занявшей первую строчку чарта кантри-альбомов Billboard 200.