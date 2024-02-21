Бейонсе стала первой чернокожей женщиной, возглавившей Billboard-кантри

Бейонсе стала первой чернокожей женщиной, возглавившей кантри-чарт Billboard, сообщает Deadline. Ее трек Texas Hold 'Em дебютировал на вершине хит-парада Hot Country Songs. Еще один сингл с предстоящего альбома певицы — 16 Carriages — занял девятое место.
Оба трека также дебютировали в чарте Billboard Hot 100 — на втором и 38-м местах соответственно. Всего Бейонсе восемь раз занимала первые позиции Billboard Hot 100.
Еще одно достижение Беойонсе в хит-парадах Billboard: на этой неделе она стала первой женщиной, возглавившей сразу и Hot Country Songs, и Hot R&B/Hip-Hop Songs. Ранее это удавалось только Моргану Уоллену, Джастину Биберу, отцу Майли Сайрус Билли Рэю Сайрусу и Рэю Чарльзу.
Бейонсе анонсировала новый альбом в середине февраля. Пластинка Renaissance Act II выйдет 29 марта. Диск станет «кантри-аккомпанементом к танцевальной и хаус-музыке» к предыдущей части альбома. Первая часть Renaissance увидела свет в июле 2022 года. За работу над ним Бейонсе получила четыре премии «Грэмми». Сборник стал ее первым сольным альбомом после релиза пластинки Lemonade в 2016 году.
В феврале прошлого года Бейонсе объявила о международном концертном туре Renaissance World Tour в поддержку альбома. В итоге он стал самым кассовым женским туром в истории и заработал $461,2 млн. В декабре 2023 года состоялась премьера документального фильма об этих гастролях. Его касса в международном прокате составила более $43 млн.
На минувшей Неделе моды в Нью-Йорке Бейонсе посетила показ Luar. На fashion-шоу знаменитость пришла в светлой ковбойской шляпе и серебряном костюме. Это был первый светский выход звезды после анонса нового альбома.