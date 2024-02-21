Бейонсе стала первой чернокожей женщиной, возглавившей Billboard-кантри

В феврале прошлого года Бейонсе объявила о международном концертном туре Renaissance World Tour в поддержку альбома. В итоге он стал самым кассовым женским туром в истории и заработал $461,2 млн. В декабре 2023 года состоялась премьера документального фильма об этих гастролях. Его касса в международном прокате составила более $43 млн.