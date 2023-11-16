ИИ создает лица, которые выглядят реальнее настоящих

Ученые из Австралийского национального университета провели исследования, в ходе которого попросили 124 участников выбрать, какое человеческое лицо сгенерировано искусственным интеллектом, а какое настоящее. Уверенность в выборе оценивалась по 100-балльной шкале. Результаты опубликованы в журнале Psychological Science.

Сначала участникам показали 100 лиц, созданных ИИ, и столько же реальных людей. Испытуемые были уверены, что 66% портретов, сгенерированных нейросетью, настоящие. В это же время только 55% настоящих оценили как настоящие.

Во втором эксперименте участвовали более 600 добровольцев, которых попросили оценить реальность портретов по нескольким параметрам, в том числе по симметричности и возрасту. Но им не сообщили, что некоторые лица были созданы искусственным интеллектом. Анализ полученных ответов показал, что такие факторы, как пропорциональность, узнаваемость и меньшая запоминаемость заставляют людей думать, что сгенерированный человек реален.

Исследуемый эффект пока что наблюдается только с людьми европейского типа внешности, представителей других этнических групп, сгенерированных ИИ, участники эксперимента отличили легко.

Исследователи отметили, что они опасаются невозможностью отличить реальные лица от сгенерированных. ИИ в будущем сможет облегчить распространение дезинформации в Интернете. Учитывая скорость развития технологий, в ближайшем будущем различия портретов нейросетей и существующих будет незаметно.

Однако все еще существуют способы, как отличить изображение, сгенерированное нейросетью, от настоящего. Для этого надо просто присмотреться.

Анна Морозова