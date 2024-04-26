ИИ помог раскрыть тайну картины Рафаэля

Искусственный интеллект помог раскрыть тайну спорной картины знаменитого художника Рафаэля Санти «Мадонна с розой». Оказалось, что лицо Святого Иосифа, находящегося в левом верхнем углу произведения, написано не живописцем. Об этом написал Ноттингемский университет (Великобритания).
Ученые давно спорили, является ли картина оригиналом Рафаэля. Поэтому специалисты из США и Великобритании разработали новый метод анализа, основанный на алгоритме ИИ. Нейросеть научили распознавать стиль художника — его мазки, выбор цветовой палитры, техники, выбор тканей и многое другое.
В итоге ИИ определило, что Мадонна, Младенец и Святой Иоанн точно написал Рафаэль, а вот Святого Иосифа нейросеть определила как «несозданный руками Рафаэля». Именно эта фигура вызывала больше всего споров.
Возможно, Святого Иосифа написал ученик Рафаэля Джулио Романо, однако пока подтверждений этому нет.
Анна Морозова