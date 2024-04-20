В Microsoft показали, как созданная нейросетью Мона Лиза читает рэп

Новую нейросеть назвали VASA-1. Создатели проекта отметили, что ИИ может работать как с фотографиями, так и с рисунками. В качестве демонстрации возможностей группа представила ряд видеороликов, на которых созданные VASA-1 цифровые аватары поют и разговаривают. А «Мону Лизу» Леонардо да Винчи алгоритмы заставили зачитать рэп.