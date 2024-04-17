ИИ показал, как выглядят люди с недостатком сна

Более половины участников рассказали, что мало спят по ночам, причем чаще на недосып жаловались пожилые люди. В большинстве случаев респонденты отмечали мешки под глазами. Этот признак касался всех опрошенных: его назвали 29% британцев от 18 до 24 лет и 20% представителей старшего поколения.