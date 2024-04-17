ИИ показал, как выглядят люди с недостатком сна

Известно, что сон очень важен. За ночь организм восстанавливается, а полученная за день информация упорядочивается в головном мозге. Недостаток сна негативно влияет на здоровье — как физическое, так и психологическое.
Специалисты в области сна с помощью нейросети показали, как в течение жизни меняется состояние кожи у тех, кто спит менее и более семи часов в день. Об этом пишет Daily Mail.
Ученые опросили 200 жителей Великобритании, которые рассказали, как они себя чувствуют утром после недостаточного и полноценного ночного отдыха. Всего респонденты назвали 16 признаков недосыпа.
Более половины участников рассказали, что мало спят по ночам, причем чаще на недосып жаловались пожилые люди. В большинстве случаев респонденты отмечали мешки под глазами. Этот признак касался всех опрошенных: его назвали 29% британцев от 18 до 24 лет и 20% представителей старшего поколения.
Также респонденты отмечали сухую и шелушащуюся кожу. Об этом недуге рассказали 20% зумеров (в возрасте 20−25 лет), 17% миллениалов (28−43 года) и 13% пожилых участников (50 лет и старше). Среди других признаков недосыпа на коже отмечали темные круги под глазами, небольшие морщины и уставшее выражение лица. Качественный сон обычно имел противоположный эффект, улучшая состояние кожных покровов.
После опроса специалисты при помощи нейросети сгенерировали портреты людей с качественным сном и недосыпом на основе их оценок. Специалисты объяснили, что ночью кожа обновляется, восстанавливается и создает новые клетки. Укороченный ночной отдых не дает достаточно времени для регенерации, что сказывается на состоянии покровов.
Организм воспринимает недосып как чрезвычайную ситуацию, поэтому он повышает выработку кортизола (гормона стресса) и других гормонов. В результате кровь и питательные вещества направляются в жизненно важные органы, чтобы обеспечить их работу, а к коже необходимые микроэлементы не поступают.
«Хотя генетика играет определенную роль в том, что мы становимся старше, регулярное сокращение количества сна может усугубить ситуацию», — заключили эксперты.
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Анна Морозова