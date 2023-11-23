«И орешки все грызет»: на фото впервые попала гигантская крыса

Первый раз крысу из легенд заметили в 2017 году во время экспедиции в США. Анализ ДНК подтвердил, что экземпляр принадлежит к совершенно новому виду Uromys vika. Ученые сообщили, что гигантские крысы Вангуну могут весить до одного килограмма и достигать в длину почти полуметра. Однако тогда животное смогли только изобразить на рисунке. Но недавно существо попало в объектив фотоловушки, которую установили ученые Мельбурнского университета (Австралия), Национального университета Соломоновых островов и жителей Вангуну.