«И орешки все грызет»: на фото впервые попала гигантская крыса
Она может разгрызать кокосы.
Она может разгрызать кокосы.
Среди жителей Соломоновых островов ходят легенды о гигантских крысах, снующих под деревьями. Согласно историям, эти существа способны разгрызать даже кокосовый орех.
Первый раз крысу из легенд заметили в 2017 году во время экспедиции в США. Анализ ДНК подтвердил, что экземпляр принадлежит к совершенно новому виду Uromys vika. Ученые сообщили, что гигантские крысы Вангуну могут весить до одного килограмма и достигать в длину почти полуметра. Однако тогда животное смогли только изобразить на рисунке. Но недавно существо попало в объектив фотоловушки, которую установили ученые Мельбурнского университета (Австралия), Национального университета Соломоновых островов и жителей Вангуну.
Эксперты говорят, что эти фотографи крысы Вангугу, возможно, единственные, которые когда-либо будут сделаны. Причина в том, что вид открыли всего лишь несколько лет назад, а из-за своей редкости вид сразу попал в список животных, находящихся под угрозой исчезновения.
Ранее фотоловушка Муравьевского парка в Амурской области запечатлела «банду» из троих енотовидных собак и барсука.
Анна Морозова