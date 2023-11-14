Фотоловушка запечатлела троих енотовидных собак и барсука

Снимок, сделанный фотоловушкой Муравьевского парка в Амурской области, вполне заслуживает звания самой лучшей фотографии дикой природы. Дело в том, что в объектив попали разные виды животных: три енотовидных собаки и один барсук.

В официальном Telegram-канале парка специалисты под фото написали, что увидеть их вместе было удивительно, поскольку барсуки стараются не связываться с енотовидными собаками и стараются обходить друг друга стороной. «Но здесь видимо были какие-то обстоятельства, что удалось их запечатлеть вместе», — говорится в публикации. Один пользователь в комментариях отметил, что животные выглядят, и правда, как банда.

Также специалисты Муравьевского парка устойчивого природопользования рассказали, что благодаря фотоловушкам удается познакомиться не только с разнообразием птиц, но еще и ночных животных.

Ранее в Приамурье японские журавли начали готовиться к перелету на юг.

Анна Морозова