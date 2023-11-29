Хобот помог первым слонам выжить во время неогенового периода

Исследование, опубликованное сотрудниками Университета Китайской академии наук в Пекине в журнале eLife, описывает пищевое поведение вымерших longirostrine elephantiforms — слоноподобных млекопитающих, у которых были характерные удлиненные нижние челюсти и бивни. Разбор «диеты» животного помог понять, как их нижняя челюсть и длинный хобот развились в эпоху миоцена (около 11−20 миллионов лет назад). Немаловажным будет отметить, что на эволюцию l. elephantiforms сильно повлияли глобальные климатические изменения.

Эти животные являются частью семейства хоботных — группы млекопитающих, включая слонов, известных своим удлиненным и универсальным хоботом. Считается, что удлиненная нижняя челюсть l. elephantiforms и их туловище могли эволюционировать одновременно, но это изменение между ранними и поздними представителями вида остается не полностью изученным. В частности, ученые хотели узнать, почему она регрессировала.

Авторы работы исследовали поведение и строение черепов трех основных семейств longirostrine elephantiforms — Amebelodontidae, Choerolophodontidae и Gomphotheriidae. Строение нижней челюсти и клыков различалось, что указывает на различия в пищевом поведении животных. Челюсти Amebelodontidae имели лопатообразную форму, а бивни были плоскими и широкими; у Choerolophodontidae полностью отсутствовали челюстные бивни, а нижняя челюсть была длинной и корытообразной, а у Gomphotheriidae были булавовидные нижние бивни и более узкая челюсть.

Анализ изотопов эмали животных, показал, что Amebelodontidae, жили в открытой среде обитания (на лугах), Choerolphontidae жили в относительно закрытой среде, а Gomphotheriidae — где-то между этими ареалами. Также авторы выяснили, что нижняя челюсть Choerolophodontidae была удобной для поедания горизонтально или наклонно растущих растений, а Gomphotheriidae — одинаково пригодна для срезания растений, растущих во всех направлениях.

Во время климатического перехода в середине миоцена Choerolophodontidae почти полностью вымерли, а численность Gomphotheriidae также снизилась в Северном Китае. Исследование показывает, что развитие извивающегося и хватательного хобота у Amebelodontidae позволило этой группе выжить в большем количестве в открытой среде обитания. Это также объяснило, почему у других животных с хоботами, таких как тапиры, никогда не развивались такие ловкие хоботы, как у слонов, — они никогда не выходили на открытые земли.

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Олеся Маевская