Ученые выяснили, почему слоны важны для лесов

Специалисты выяснили, что регионы с обилием слонов, носорогов, лосей и другой питающейся зеленью мегафауны обладают более разнообразным древесным покровом, что помогает процветать другим видам.

«Наши результаты раскрывают интересную и сложную историю о том, как крупные травоядные животные формируют природные ландшафты мира. Древесный покров в этих районах более редкий, но его разнообразие намного выше, чем в районах без крупных травоядных животных», — отметил ведущий автор исследования Ланьхуэй Ван.

По словам ученых, новые результаты подчеркивают необходимость интеграции крупных травоядных животных в стратегии восстановления и сохранения природы. Это важно не только ради самих животных, но и из-за той жизненно важной роли, которую они играют в формировании ландшафтов и влиянии на биоразнообразие.