Хищный червь возрастом 425 млн лет перемещался, как аккордеон

Этот червь, названный Radnorscolex latus, — самый молодой вид своей группы, который удалось классифицировать. Ученые полагают, что червь перемещался по морскому дну, как аккордеон. При этом он использовал набор острых зубов и крючков на голове, чтобы закрепиться во время движения. Механизм питания Radnorscolex latus сравнивают с тем, как вели себя песчаные черви в фильме «Дюна»: они пожирают все, что попадается на пути.