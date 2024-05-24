Хищный червь возрастом 425 млн лет перемещался, как аккордеон

Ученые из лондонского Музея естественной истории описали окаменелость червя, возраст которого насчитывает порядка 425 миллионов лет. Их статья опубликована в журнале Papers in Palaeontology.
Этот червь, названный Radnorscolex latus, — самый молодой вид своей группы, который удалось классифицировать. Ученые полагают, что червь перемещался по морскому дну, как аккордеон. При этом он использовал набор острых зубов и крючков на голове, чтобы закрепиться во время движения. Механизм питания Radnorscolex latus сравнивают с тем, как вели себя песчаные черви в фильме «Дюна»: они пожирают все, что попадается на пути.
Окаменелость этого хищника относится к силурийской эпохе. Этот период известен первым появлением жизни на суше. Тогда же появились первые челюстные рыбы. Головоногие моллюски с их спиральными раковинами были основными хищниками.
Открытие и описание Radnorscolex latus — это большой прогресс в палеонтологии. Работа ученых дает понимание, что собой представляет силурийский хищник. Благодаря современным технологиям ученые смогут изучить недоступные ранее аспекты истории жизни на Земле. Это может привести к новым открытиям и более глубокому пониманию древних экосистем.
Уточняется, что окаменелость Radnorscolex latus была обнаружена в 1920-х годах в заброшенном викторианском карьере. Однако она не была подробно описана из-за технологических ограничений того времени.
Ранее жителей Великобритании призвали танцевать на голой земле ради червей.
Айгуль Сабитова