В Великобритании призвали людей по всей стране танцевать на голой земле ради червей

Глава Почвенной ассоциации по червям Алекс Бертон отметил: «Это может показаться странным, но танцы на голой земле могут помочь науке. Очаровывание червей — это весело и немного сюрреалистично, но ученые и фермеры используют подсчет червей, чтобы понять здоровье почвы. 95% производства продуктов питания зависит от почв, а они содержат больше углерода, чем атмосфера, поэтому нам крайне важно знать, что происходит под землей, и черви помогают нам сделать это. Данные, которые мы получаем для карты червей, помогут нам лучше понять здоровье почв в садах, на участках и зеленых насаждениях по всей Великобритании. Это покажет, где им нужна помощь для восстановления численности».