В Великобритании призвали людей по всей стране танцевать на голой земле ради червей

Почвенная ассоциация пытается получить общенациональную картину численности червей, отследить снижение их количества и определить, где им больше всего нужна помощь.
В течение мая благотворительная организация просит людей танцевать на земле, смачивать землю водой или использовать вибрацию, чтобы выуживать червей из недр земли.
Используя собранные данные, специалисты создадут червячную карту Великобритании, чтобы показать, где находится самая здоровая и биоразнообразная почва. Почва, полная червей, является показателем того, что она здорова.
Однако из-за пестицидов, чрезмерного осушения и использования неорганических удобрений популяция червей, похоже, сократилась. Недавнее исследование показало, что популяция дождевых червей сократилась на треть за последние 25 лет.
Глава Почвенной ассоциации по червям Алекс Бертон отметил: «Это может показаться странным, но танцы на голой земле могут помочь науке. Очаровывание червей — это весело и немного сюрреалистично, но ученые и фермеры используют подсчет червей, чтобы понять здоровье почвы. 95% производства продуктов питания зависит от почв, а они содержат больше углерода, чем атмосфера, поэтому нам крайне важно знать, что происходит под землей, и черви помогают нам сделать это. Данные, которые мы получаем для карты червей, помогут нам лучше понять здоровье почв в садах, на участках и зеленых насаждениях по всей Великобритании. Это покажет, где им нужна помощь для восстановления численности».
Благотворительная организация сотрудничает с чемпионатом по заклинанию червей в Фалмуте, на котором будут раздаваться награды за наибольшее количество очарованных червей и за самые творческие способы их «соблазнения» из глубины. Это соревнование проводится с 1980 года. Победитель, как можно догадаться, выявляется по количеству собранных беспозвоночных.
Например, в 2023 году участники чемпионата выманили на поверхность 260 особей за полчаса при помощи музыки и разудалых танцев. Мировой рекорд был установлен в 2009 году 10-летней Софи Смит. Девочка выманила аж 567 червей с помощью вилок, которые она втыкала в землю, и палок, которыми она стучала по тем самым вилкам. Так создавалась необходимая для выманивания червячков вибрация.
Поиск червей может занять всего полчаса и требует лишь небольшого участка земли, поэтому такую «работу» можно проводить в садах, на фермах или в местных парках.