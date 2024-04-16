Город богов был разрушен мегаземлетрясением

Теотиуакан, что в переводе с нуатля означает «Город богов», был одной из самых влиятельных структур Мезоамерики. Во II веке нашей эры на этом месте существовало лишь небольшое поселение. После извержения вулканов жители покинули предыдущий региональный центр — город Куикуилько — и пришли в Теотиуакан.
В период своего расцвета (250−600 года нашей эры) он занимал площадь в 22 квадратных километра и при населении более 100 тысяч человек. Это был один из самых крупнейших городов своего времени. В центре него находилась Цитадель — площадь, которая могла вместить до ста тысяч человек и была ограничена четырьмя массивными пирамидами.
Несмотря на все это, в середине VI века город был полностью покинут. Ученые выдвинули несколько теорий, почему Теотиуакан пал. Например, предполагалось, что в город пришли враги, которые его разграбили и разбили священные статуи в храмах. Позже стало ясно, что был разрушен в основном только центр, где жили правители. Появилась еще одна гипотеза: местные жители голодали, возможно, из-за засух, связанных с изменением климата.
Теперь ученые из Испании и Мексики предположили, что в период расцвета и падения города произошло несколько мегаземлетрясений, которые по-разному повлияли на Теотиуакан. Исследование опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science.
Первые случилось в 100−150 годах нашей эры, которые геологи оценили в 8−9 баллов. Ученые считают, что такие серьезные толчки заставили жителей задуматься о прочности возведенных сооружений. Самые известные храмы города — пирамиды Луны и Солнца и храм Кетцалькоатля — построены как сейсмоустойчивые. Они все имеют четырехугольную форму и широкое основание.
Второе землетрясение произошло между 225 и 275 годами нашей эры. Оно было серьезным и повредило пирамиды, с которых осыпалось несколько плит. Жители также учли это и укрепили строения иным образом.
Третье землетрясение произошло в промежутке между 400 и 525 годами нашей эры. Геологи говорят, что в этот период могло также произойти еще несколько подземных толчков, которые стали причиной серьезных разрушений.
Последняя катастрофа произошла около 600 года нашей эры. Однако ученые отметили, что археологические свидетельства точков для этого времени малочисленны, но достаточно масштабны. Например, полностью разрушилась западная лестница храма Кетцалькоатля.
Ученые подчеркнули, что землетрясения — не единственная причина падения Теотиуакана. Так, на фоне социальной напряженности в обществе, связанной с недостатком продовольствия и, как следствие, голодом, высокая сейсмическая активность спровоцировала падение города.
Ранее было названо самое мощное землетрясение в истории.
Анна Морозова