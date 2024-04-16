Город богов был разрушен мегаземлетрясением

В период своего расцвета (250−600 года нашей эры) он занимал площадь в 22 квадратных километра и при населении более 100 тысяч человек. Это был один из самых крупнейших городов своего времени. В центре него находилась Цитадель — площадь, которая могла вместить до ста тысяч человек и была ограничена четырьмя массивными пирамидами.