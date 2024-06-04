Гормон удовольствия повышает эффективность обучения

Дофамин, также известный как «гормон удовольствия», является неким катализатором в обучении. Он помогает человеку быстрее усваивать новый материал и достигать больших успехов. Однако механизм этого феномена до сих пор оставался неизвестным.
Международная команда ученых провела исследования, чтобы разобраться в вопросе, как дофаминергические нейроны (клетки нервной системы, синтезирующие нейромедиатор дофамин) поддерживают обучение с вознаграждением (метод «пряника»). Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.
Ученые провели эксперимент, в основу которого лег эффект павловско-инструментального переноса — психологический феномен, при котором сочетается «дрессировка» и условный рефлекс Павлова. Исследование проводилось на крысах.
Затем специалисты научили крыс нажимать на один из двух рычагов, чтобы получить гормон удовольствия или еду. В результате животные приводили в действие механизм, когда слышали определенный сигнал. При они намного сильнее реагировали на звук, который оповещал о стимулировании дофамином, а не пищей.
По словам исследователей, результаты эксперимента показали, что «дофаминергические нейроны в повседневной жизни помогают нам формировать новые воспоминания или выяснять, как связаны вещи в нашем окружении».
Ученые надеются, что в будущем полученные данные помогут в создании более эффективных методов обучения человека и животных.
Ранее стало известно, что дофамин не только помогает лучше обучаться, но и заставляет нас браться за более сложные задачи даже в том случае, когда мы понимаем, что за преодоление трудностей не будет вознаграждения.
Анна Морозова