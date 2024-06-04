Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гормон удовольствия повышает эффективность обучения

Ученые провели эксперимент с крысами и доказали, что дофамин способствует получению удовольствия от ожидания приятных событий или уже выполненных действий с использованием метода «пряника».

Источник: Freepik.com

Дофамин, также известный как «гормон удовольствия», является неким катализатором в обучении. Он помогает человеку быстрее усваивать новый материал и достигать больших успехов. Однако механизм этого феномена до сих пор оставался неизвестным.

Международная команда ученых провела исследования, чтобы разобраться в вопросе, как дофаминергические нейроны (клетки нервной системы, синтезирующие нейромедиатор дофамин) поддерживают обучение с вознаграждением (метод «пряника»). Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Ученые провели эксперимент, в основу которого лег эффект павловско-инструментального переноса — психологический феномен, при котором сочетается «дрессировка» и условный рефлекс Павлова. Исследование проводилось на крысах.

Грызунов учили распознавать сигнал, который приводит к положительному результату (например, испытуемых стимулировали дофамином или давали еду как вознаграждение). Сигналы на подачу пищи и дофамина были разными.

Затем специалисты научили крыс нажимать на один из двух рычагов, чтобы получить гормон удовольствия или еду. В результате животные приводили в действие механизм, когда слышали определенный сигнал. При они намного сильнее реагировали на звук, который оповещал о стимулировании дофамином, а не пищей.

По словам исследователей, результаты эксперимента показали, что «дофаминергические нейроны в повседневной жизни помогают нам формировать новые воспоминания или выяснять, как связаны вещи в нашем окружении».

Ученые надеются, что в будущем полученные данные помогут в создании более эффективных методов обучения человека и животных.

Ранее стало известно, что дофамин не только помогает лучше обучаться, но и заставляет нас браться за более сложные задачи даже в том случае, когда мы понимаем, что за преодоление трудностей не будет вознаграждения.

Анна Морозова