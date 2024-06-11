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Голограмма певца Элвиса Пресли отправится в тур

Шведская компания Pophouse Entertainment собирается создать голограмму короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и отправить ее на гастроли.

Источник: AP 2023

Организация ведет переговоры с владельцами интеллектуальной собственности образа музыканта — инвестиционной компанией Authentic Brands Group. При этом права будут приобретены частично, в рамках коммерческого партнерства, сообщает Financial Times со ссылкой на внутренний источник.

Ранее Pophouse Entertainment производили виртуальные аватары группы ABBA.

В начале года о разработке виртуального шоу с участием Пресли объявила британская компания Layered Reality. Премьера события Elvis Evolution намечена на ноябрь 2024-го.