Голограмма певца Элвиса Пресли отправится в тур

Организация ведет переговоры с владельцами интеллектуальной собственности образа музыканта — инвестиционной компанией Authentic Brands Group. При этом права будут приобретены частично, в рамках коммерческого партнерства, сообщает Financial Times со ссылкой на внутренний источник.
Ранее Pophouse Entertainment производили виртуальные аватары группы ABBA.
В начале года о разработке виртуального шоу с участием Пресли объявила британская компания Layered Reality. Премьера события Elvis Evolution намечена на ноябрь 2024-го.