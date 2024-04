Танцуй, пока цифровая: голограммы заменят ABBA и Kiss. Что происходит

Авторы бессмертного хита I was made for lovin you и обладатели самого, пожалуй, запоминающегося макияжа среди рокеров попрощались со сценой в декабре прошлого года большим концертом в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден. Не сказать, чтобы это было неожиданно, ведь музыкантам уже за 70, и морщины не скрыть даже под гримом.