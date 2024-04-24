Танцуй, пока цифровая: голограммы заменят ABBA и Kiss. Что происходит

Подготовка шоу продолжалась ни много, ни мало шесть лет. К 2016 музыканты успели остыть после ссор, разводов и скандалов, которые привели к распаду группы в 1982-м, и нет-нет, да и проговаривались о желании снова выйти вместе на сцену. Так, еще 13 лет в одном из интервью Агнета Фельтског (это та, которая блондинка) говорила, что «было бы здорово встретиться, поболтать о прошлом и, может, выступить вместе». Правда, ровно там же певица оговорилась, что на полноценный тур ABBA не замахнутся, но собраться ради разовой акции могут. Такой акцией оказался Voyage.