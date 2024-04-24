Танцуй, пока цифровая: голограммы заменят ABBA и Kiss. Что происходит

Ветераны хард-рока из группы Kiss продали полный каталог своих песен шведской музыкальной компании Pophouse Entertainment за триста с лишним миллионов долларов. Это могло бы стать просто рядовой новостью на лентах информагентств: в конце концов, многие музыканты обеспечивают себе приличную пенсию, уступая права на результаты многолетнего творчества за круглую сумму. Но в случае с Kiss есть важное обстоятельство: рокеры продали не только права на песни, но и бренд, визуальный образ — очень узнаваемый в случае с этими ребятами, а также всю свою интеллектуальную собственность.
Уже известно, что бизнесмены собираются с новым активом делать: отправить на гастроли вместо живых артистов их голограммы. Казалось бы, история не новая. Еще в 2012-м на фестивале Coachella выступала цифровая версия рэпера 2Pac, а двумя годами позже гостей церемонии Billboard Music Awards развлекал голографический Майкл Джексон. Но все это были разовые акции с отдельными песнями. Сейчас же технологии дозрели до того, что могут заменить живых людей на сцене для полноценного концерта.
Kiss
Авторы бессмертного хита I was made for lovin you и обладатели самого, пожалуй, запоминающегося макияжа среди рокеров попрощались со сценой в декабре прошлого года большим концертом в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден. Не сказать, чтобы это было неожиданно, ведь музыкантам уже за 70, и морщины не скрыть даже под гримом.
Последнюю песню в том концерте музыканты доверили спеть своим цифровым копиям, которые создала компания Джорджа Лукаса. Тогда уже было известно о переговорах с Pophouse Entertainment, с которыми сотрудничает и Лукас, так что трехметровый намек все в индустрии заметили.
«У нас большие планы на Kiss, — заявил после завершения сделки гендиректор Pophouse Пер Сундин. — Мы хотим не только сохранить наследие группы, но и адаптировать его для новых поколений слушателей».
Известно, что голограммы, которые будут давать концерты вместо самих рокеров, будут не особо реалистичными. То есть, их сделают максимально похожими на сценические образы, но наряды музыкантов будто нарочно подталкивают к теме и стилистике супергероев. Ну или суперзлодеев, учитывая, сколько у Kiss песен со словом «ад» в названии.
Точную сумму сделки не раскрывают, но, как скромно заметил один из основателей Kiss Джин Симмонс, теперь музыканты «смогут платить за квартиру».
«Мать видит, как растет ее ребенок, женится, но он никогда не сможет избавиться от нее», — так Симмонс описал условия, на которых музыканты смогут принимать участие в жизни группы в ее цифровую эпоху.
При этом он сам передал права на сочинение новых песен от имени группы. Делать это будет искусственный интеллект, который уже переваривает полную дискографию Kiss.
Разумеется, Kiss не единственные музыканты, которые достигли «цифрового бессмертия». До них с разным успехом проходили эксперименты над другими звездами.
ABBA
В 2022 году в Лондоне состоялась триумфальная премьера реюнион-шоу легендарной шведской группы под названием Voyage: в олимпийском парке для такого события выстроили специальный павильон, на первое шоу прилетел король Швеции с супругой — громкое событие. Только вот сами Бенни, Анни-Фрид, Агнета и Бьорн следили за концертом из vip-ложи, а на сцене отдувались их цифровые копии, которые тут же прозвали АББА-тарами.
И если поход на концерт голограмм кажется вам сомнительной идеей, заметим, что билеты на Voyage и спустя пару лет после премьеры распроданы на долгие месяцы вперед.
Подготовка шоу продолжалась ни много, ни мало шесть лет. К 2016 музыканты успели остыть после ссор, разводов и скандалов, которые привели к распаду группы в 1982-м, и нет-нет, да и проговаривались о желании снова выйти вместе на сцену. Так, еще 13 лет в одном из интервью Агнета Фельтског (это та, которая блондинка) говорила, что «было бы здорово встретиться, поболтать о прошлом и, может, выступить вместе». Правда, ровно там же певица оговорилась, что на полноценный тур ABBA не замахнутся, но собраться ради разовой акции могут. Такой акцией оказался Voyage.
На момент старта работы над цифровым проектом всем участникам шведской четверки было хорошо за 60, но несмотря на почтенный возраст, ветеранам поп-сцены пришлось выложиться по полной. Пять недель они играли свои песни в специальных костюмах с десятками датчиков, чтобы можно было зафиксировать каждое движение и выражение лица. На основании этого массива данных спецы по графике отрисовали полноценный концерт, причем цифровые копии омолодили, сделав их двойниками не нынешних почтенных седовласых ветеранов, а тех, какими они было на заре всемирной славы в 1970-е. А сами музыканты тем временем написали новый альбом — в отличие от Kiss Бенни и Бьорн не захотели доверять сочинение музыки искусственному интеллекту.
«Мы ходили на ABBA Voyage в Лондоне, и шоу просто взорвало нам мозг», — признавался Джин Симмонс из Kiss.
Нужно заметить, что продюсированием шоу АBBА-таров занималась компания Pophouse Entertainment — та самая, которая взяла в оборот Kiss. А владельцем и сооснователем фирмы является Бьорн Ульвеус, участник ABBA.
Элвис Пресли
Король рок-н-ролла возвращается на сцену! Конечно, не сам Элвис, но его цифровая копия. К концу года шоу «Эволюция Элвиса» обещают показать в Лондоне, Лас-Вегасе, Берлине и Токио. В последних двух городах, к слову, настоящий Пресли никогда не был — все из-за боязни самолетов.
В отличие от предыдущих героев этого текста, у создателей шоу не было возможности обвешать своего героя датчиками и попросить пару недель провести на сцене. Так что голограмма Пресли создается на основе буквально всех сохранившихся видеозаписей короля рок-н-ролла.
«Вы отправитесь в путешествие, чтобы действительно понять, через что пришлось пройти Элвису за свою жизнь», — описывает будущее шоу Эндрю МакГиннесс, генеральный директор компании Layered Reality, которая заполучила права на весь каталог певца и ранее не публиковавшиеся кадры с ним.
Как следует из его слов, «Эволюция Элвиса» не ограничится одним только концертом, как-то же шоу ABBA, но станет, как пишут создатели в пресс-релизах, «иммерсивным опытом». Например, известно, что начинаться представление будет в городке Тьюпело, малой родине Пресли. А во время «прогулки» по Грейсленду, поместью Элвиса, зрители смогут почувствовать запах арахисового масла и бананового сэндвича, которые так нравились музыканту.
Эдит Пиаф
В случае с парижским воробушком возрождать принялись главным образом голос знаменитой певицы. Warner Music Group работает над полнометражным биографическим фильмом «Эдит», в котором образ и голос Пиаф воссоздаст искусственный интеллект. И если с простым видео на основе архивных кадров ИИ должен справиться без проблем, то уникальному голосу певицы специалисты намерены уделить особое внимание.
ИИ, как водится, «скормили» все существующие записи Пиаф, и результат, как говорят те, кто видел первые итоги работы машины, оказался впечатляющим.
«Для нас это был особенный и очень трогательный опыт — снова услышать голос Эдит, — поделились с журналистами Variety Кэтрин Главас и Кристи Лауме, которым принадлежит право распоряжаться имуществом артистки. — Благодаря современным технологиям, было полное ощущение, что мы снова находимся с ней в одной комнате».
«Кино» и «Сектор Газа»
Хватает цифровых экспериментов с музыкантами и в России — проходят они с переменным успехом.
Смерть не повод пропускать юбилейный концерт — возможно, так подумали продюсеры культовой группы 90-х «Сектор Газа» и в 2022 году устроили к 35-летию коллектива выступление его золотого состава. В том числе был на сцене московского Adrenalin Stadium и вокалист Юрий Хой, погибший еще в 2000-м.
Разумеется, был это не сам Хой, а его голограмма. И хотя изначально заявлялось, что это будет разовая акция, шоу пришлось по вкусу фанатам, так что его повторили в Санкт-Петербурге, да и оно было не последним выступлением рокеров. Прямо сейчас можно купить билеты на концерты с участием голограммы Хоя в обеих столицах в декабре. Кстати, цифровая копия не делает выступление дешевле для зрителей: цены стартуют от 7 тысяч рублей.
Другой юбилей — 50-летие Виктора Цоя в 2012 году также отметили с помощью высоких технологий. Тогда на площади Искусств в Санкт-Петербурге виртуальная копия рокера исполнила культовую «Группу крови». Но этот эксперимент решили не продолжать, хотя группа «Кино» сейчас иногда дает концерты.
«Даже самые лучшие голограммы — это плохо. Хочется, чтобы концерты “Кино” были про искусство, а не про “смотрите, что могут технологии”», — объяснил отказ от идеи постоянных выступление с цифровым Цоем продюсер проекта «Кино 2020» Александр Цой, сын легендарного музыканта.