Гнезда шмелей нагреваются до экстремально высоких значений

Шмели являются важными опылителями многих цветов и сельскохозяйственных культур, включая помидоры, стручковую фасоль, яблоки, чернику, черную смородину и малину. В последнее время численность многих видов насекомых по всему миру стремительно сокращается. Ученые связывают их гибель с потерей среды обитания, пестицидами и болезнями.
Теперь новое исследование специалистов из Канады и Бельгии показало, что это происходит из-за глобального потепления, которое повышает температуру в гнездах до критических значений. Статья на эту тему опубликована в журнале Frontiers in Bee Science.
Ученые проанализировали научную литературу за 180 лет и выяснили, что шмели в разных регионах процветают, когда температура в их гнездах составляет от 27 до 32 . Однако когда показатель вырастает до 36 и продолжает повышаться, насекомым приходится бороться за выживание.
Шмели могут охлаждать воздух внутри гнезда, взмахивая крыльями, как веерами. Однако из-за волн жары воздух снаружи становится очень горячим, поэтому насекомые теряют способность регулировать температуру. Ее рост приводит к гибели личинок, что, как следствие, негативно сказывается на популяции.
Исследователи рассказали, что горные шмели поднимаются выше, чтобы бороться с жарой, однако по мере потепления климата эта стратегия выживания станет неэффективной.
По словам исследователей, остановить гибель популяции шмелей помогли бы расширение ареала обитания насекомых и сокращение использования пестицидов. Однако более важно следить за тем, чтобы потепление климата не превышало 2 .
На самом деле, шмели являются очень живучими насекомыми. Так, ученые узнали, что некоторые их виды могут проводить под водой до недели.
Анна Морозова