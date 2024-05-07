Гнезда шмелей нагреваются до экстремально высоких значений

Ученые проанализировали научную литературу за 180 лет и выяснили, что шмели в разных регионах процветают, когда температура в их гнездах составляет от 27 до 32 . Однако когда показатель вырастает до 36 и продолжает повышаться, насекомым приходится бороться за выживание.