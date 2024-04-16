Глобальное потепление негативно сказывается на розовых фламинго

Ученые отметили, что если фламинго перейдут на другие шесть озер Африки, которые расположены дальше к северу и югу от экватора, то они будут спасены. Дело в том, что там с 2010 по 2022 год наблюдалось увеличение количества фитопланктона. Однако в таком случае птицы могут стать более уязвимыми, так как только три из шести водоемов там охраняются. Помимо прочего, другие существа, например, эндемичные рыбы, не смогут эмигрировать для поиска пищи.