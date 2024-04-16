Глобальное потепление негативно сказывается на розовых фламинго

Подъем воды в африканских содовых озерах стал причиной резкого сокращения популяций розовых фламинго. К такому выводу пришли ученые из Великобритании и Кении, проанализировав количество фитопланктона в водоемах, где собирается наибольшее количество птиц. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.
Содовые озера — это водоемы, в которых сосредоточено большое количество растворенных солей угольной кислоты, в том числе карбоната кальция (пищевая сода). В таких водах обитают уникальные сообщества фитопланктона, являясь пищей для многих существ — от беспозвоночных до рыб.
Подобные водоемы устойчивы только при большом количестве осадков, так как если в озера попадает много дождевой воды, их кислотность приближается к нейтральной.
В содовых озерах Африки обитают почти три четверти всех малых фламинго, так как условия подходят для кормления и выведения птенцов. Ученые считают, что что главный фактор, влияющий на ареал обитания этих птиц — доступность фитопланктона как основного источника пищи.
В последние десятилетия популяция фламинго резко сократилась. Чтобы выяснить, почему, команда исследователей изучила содовые озера, их площадь и количество фитопланктона в них, а также уровень воды.
Птицы чаще всего выбирали озера с большим количеством фитопланктона, но при этом избегали водоемов с большой площадью и высоким уровнем воды.
Ученые заметили, что когда увеличивалась площадь озера, в нем снижалась концентрация хлорофилла. Специалисты выдвинули теорию: из-за подъема воды менялся ее химический состав, который жизненно важен как для цианобактерий — организмов, составляющих большую часть фитопланктона, — так и для фламинго. Это подтвердилось после изучения спутниковых снимков, сделанных в течение 23 лет.
Наиболее существенными оказались потери фитопланктона в водоемах, которые находятся в Кении в районе экватора и на севере Танзании. Так, площадь озера Накуру, считающееся одним из главных мест обитания фламинго в Восточной Африке, увеличилась на 90,7% с 2007 по 2022 год. При этом концентрация хлорофилла в водоеме снизилась в два раза, став меньше, чем требуется птицам для жизни. Как следствие, численность популяции пернатых резко сократилась.
Ученые отметили, что если фламинго перейдут на другие шесть озер Африки, которые расположены дальше к северу и югу от экватора, то они будут спасены. Дело в том, что там с 2010 по 2022 год наблюдалось увеличение количества фитопланктона. Однако в таком случае птицы могут стать более уязвимыми, так как только три из шести водоемов там охраняются. Помимо прочего, другие существа, например, эндемичные рыбы, не смогут эмигрировать для поиска пищи.
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Анна Морозова