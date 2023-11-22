На Алтае спасли сбившихся с пути фламинго

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-76916936&id=456253234&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Об этом сообщает Mash.

Жители Чойского района обнаружили птиц и рассказали о них специалистам. За фламинго приехали сотрудники Сайлюгемского нацпарка — орнитолог Алексей Кужлеков и ветеринар ГЛК «Манжерок». Птиц решили поселить в Барнауле.

По мнению Кужлекова, фламинго могли потеряться из-за плохих погодных условий. Если бы их не нашли люди, они могли погибнуть на морозе.