На Алтае спасли сбившихся с пути фламинго
Двух фламинго, которые сбились с пути из-за урагана, спасли в Горном Алтае и отправили в зоопарк Барнаула.
Двух фламинго, которые сбились с пути из-за урагана, спасли в Горном Алтае и отправили в зоопарк Барнаула.
Об этом сообщает Mash.
Жители Чойского района обнаружили птиц и рассказали о них специалистам. За фламинго приехали сотрудники Сайлюгемского нацпарка — орнитолог Алексей Кужлеков и ветеринар ГЛК «Манжерок». Птиц решили поселить в Барнауле.
По мнению Кужлекова, фламинго могли потеряться из-за плохих погодных условий. Если бы их не нашли люди, они могли погибнуть на морозе.
Сотрудники зоопарка уже осмотрели фламинго, одни из них по-прежнему слаб. В настоящее время их откармливают рачками и знакомят с новым окружением. Предполагается, что в Барнауле птицы останутся до весны.